Они у себя дома. В ГУР отреагировали на рейд Легиона "Свобода России" в РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Они у себя дома. В ГУР отреагировали на рейд Легиона "Свобода России" в РФ

Андрей Юсов
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Источник:  Суспільне

Подразделения легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" с утра 12 марта зашли на территорию РФ. В ГУР заявили, что подразделения выполняют свои политические задачи как самостоятельные структуры.

В ГУР прокомментировали действия ЛСР на территории РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

И выполняют свои политические задачи и программы. Вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений на территории РФ.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

представитель ГУР

Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на территорию РФ

С утра 12 марта подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" зашли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области РФ.

В Легионе заявили, что "будут отбирать у режима российскую землю сантиметр за сантиметром".

Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого. Россияне будут жить свободно. Мы идем на выборы. Ждите нас!

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, связываемый с деятельностью легиона "Свобода России" заявил, что пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем бойцов. В Теткино в Курской области идет стрелковый бой.

Смотрите документальный фильм online.ua о Легионе Свобода России.

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