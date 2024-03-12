Легион "Свобода России" заявил о первых потерях армии РФ во время рейда – видео

В ходе совместной операции бойцов Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона на территории РФ уже известно о первых боевых потерях окупантов.
ЛСР уничтожил технику российских окупантов
Как сообщил легион "Свобода России", они уничтожили БТР российской армии.
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на территорию РФ
С утра 12 марта подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" зашли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области РФ.
В Легионе заявили , что "будут отбирать у режима русскую землю сантиметр за сантиметром".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".
Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, связываемый с деятельностью легиона "Свобода России",заявил , что пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем бойцов. В Теткино в Курской области идет стрелковый бой.
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