Легион "Свобода России" пообещал атаковать Белгород – видео

Легион обещает расплачиваться российским террористам за каждый удар по Харькову. Именно он планирует демилитаризировать весь пограничный регион Белгородской области.

Легион "Свобода России" обратились к Путину

Мы хорошо знаем дорогу из Харькова на границу с Белгородской областью. Ночью разбуди — за отбойниками на дороге и шорохом листьев определим свое местонахождение. За время защиты Украины и боев в Харьковской области этот регион стал для нас вторым домом, — отметили в легионе. Поделиться

Бойцы отмечают, что не намерены смотреть, как оккупационные войска стирают с лица земли населенные пункты Харьковской области и сам Харьков.

Легион не будет молчать. У нас уже достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову теперь будет иметь последствия в многократном размере, — добавляет легион. Легион "Свобода России"

Бойцы отмечают, что российский диктатор Владимир Путин превратил Белгород в Белгородскую область в военную зону. Легион планирует исправить это и демилитаризировать весь пограничный регион, чтобы мирные жители могли спать спокойно.

В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересован в том, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков — тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России, — добавили бойцы. Поделиться

О чем фильм "Крах диктатуры слова"

Лента является журналистским исследованием мотивации граждан России, с начала полномасштабного вторжения вставших на защиту Украины в российско-украинской войне.

Команда online.ua пообщалась с бойцами ЛСР на передовой и узнала их ближайшие планы, желания и мечты.

Один из героев фильма, заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-общественному сотрудничеству с позывным "Цезарь" считает, что, после того, как территория России будет освобождена, наступит тяжелый период для некоторых людей, долго издевавшихся над народами РФ и совершивших огромное количество военных преступлений в Украине, Чечне, Сирии, Грузии.