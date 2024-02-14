Легион "Свобода России" пообещал атаковать Белгород – видео

Легион обещает расплачиваться российским террористам за каждый удар по Харькову. Именно он планирует демилитаризировать весь пограничный регион Белгородской области.
Легион "Свобода России" обратились к Путину
Бойцы отмечают, что не намерены смотреть, как оккупационные войска стирают с лица земли населенные пункты Харьковской области и сам Харьков.
Бойцы отмечают, что российский диктатор Владимир Путин превратил Белгород в Белгородскую область в военную зону. Легион планирует исправить это и демилитаризировать весь пограничный регион, чтобы мирные жители могли спать спокойно.
О чем фильм "Крах диктатуры слова"
Лента является журналистским исследованием мотивации граждан России, с начала полномасштабного вторжения вставших на защиту Украины в российско-украинской войне.
Команда online.ua пообщалась с бойцами ЛСР на передовой и узнала их ближайшие планы, желания и мечты.
Один из героев фильма, заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-общественному сотрудничеству с позывным "Цезарь" считает, что, после того, как территория России будет освобождена, наступит тяжелый период для некоторых людей, долго издевавшихся над народами РФ и совершивших огромное количество военных преступлений в Украине, Чечне, Сирии, Грузии.
Должна быть проведена жесткая люстрация всех сторонников путинской вертикали. Должно быть проведено расследование по военным преступлениям, по той политике, которую ввел Путин в отношении своих политических противников: политическое убийство, убийство Немцова и так далее. Ведь все виновные до конца не найдены и не наказаны. Более того, я скажу, что все регионы России, все граждане России несут одинаковую ответственность за преступления, которые сейчас совершает Путин в Украине.
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