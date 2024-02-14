Легіон "Свобода России" пообіцяв атакувати Бєлгород — відео

Легіон обіцяє відплачувати російським терористам за кожен удар по Харкову. А саме він планує демілітаризувати весь прикордонний регіон Бєлгородської області.
Легіон "Свобода России" звернулися до Путіна
Бійці відзначають, що не мають наміру дивитись на те, як окупаційні війська стирають з лиця землі населені пункти Харківської області та сам Харків.
Бійці відзначають, що російський диктатор Володимир Путін перетворив Бєлгород у Бєлгородську область у військову зону. Легіон планує виправити це й демілітаризувати весь прикордонний регіон, аби мирні жителі могли спати спокійно.
Про що фільм "Крах диктатури слова"
Стрічка є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України у російсько-українській війні.
Команда online.ua поспілкувалася з бійцями ЛСР на передовій та дізналася про їхні найближчі плани, бажання та мрії.
Один з героїв фільму, заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-громадського співробітництва з позивним “Цезар” вважає, що, після того, як територію Росії буде звільнено, настане тяжкий період для деяких людей, які довго знущалися з народів РФ та скоїли величезну кількість воєнних злочинів в Україні, в Чечні, в Сирії, в Грузії.
Має бути проведена жорстка люстрація всіх прихильників путінської вертикалі. Повинно бути проведене розслідування щодо воєнних злочинів, щодо тієї політики, яку запровадив Путін щодо своїх політичних супротивників: політичне вбивство, вбивство Нємцова і так далі. Адже, всіх винних до кінця не знайдено і не покарано. І більше того, я скажу, що всі регіони Росії, всі громадяни Росії несуть однакову відповідальність за злочини, які зараз здійснює Путін в Україні.
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