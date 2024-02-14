Легіон "Свобода России" пообіцяв атакувати Бєлгород — відео

Легіон обіцяє відплачувати російським терористам за кожен удар по Харкову. А саме він планує демілітаризувати весь прикордонний регіон Бєлгородської області.

Легіон "Свобода России" звернулися до Путіна

Ми добре знаємо дорогу з Харкова на кордон із Бєлгородською областю. Вночі розбуди — за відбійниками на дорозі та шерехом листя визначимо своє місцезнаходження. За час захисту України та боїв у Харковській області, цей регіон став для нас другою домівкою, — зазначили в легіоні. Поширити

Бійці відзначають, що не мають наміру дивитись на те, як окупаційні війська стирають з лиця землі населені пункти Харківської області та сам Харків.

Легіон не буде мовчати. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоб гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителях України. Кожен ваш удар по Харкову відтепер матиме наслідки в багаторазовому розмірі, — додає легіон. Легіон “Свобода России”

Бійці відзначають, що російський диктатор Володимир Путін перетворив Бєлгород у Бєлгородську область у військову зону. Легіон планує виправити це й демілітаризувати весь прикордонний регіон, аби мирні жителі могли спати спокійно.

У Бєлгороді у нас є сім'ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були в безпеці. Що довше триватиме війна, що більше ударів припадатиме на мирний Харків, який спить, — то швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії, — додали бійці. Поширити

Про що фільм "Крах диктатури слова"

Стрічка є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення стали на захист України у російсько-українській війні.

Команда online.ua поспілкувалася з бійцями ЛСР на передовій та дізналася про їхні найближчі плани, бажання та мрії.

Один з героїв фільму, заступник командира Легіону "Свобода Росії" з військово-громадського співробітництва з позивним “Цезар” вважає, що, після того, як територію Росії буде звільнено, настане тяжкий період для деяких людей, які довго знущалися з народів РФ та скоїли величезну кількість воєнних злочинів в Україні, в Чечні, в Сирії, в Грузії.