В России отсутствуют способы политической борьбы, поэтому российские добровольцы совершают вооруженный рейд на территорию Белгородской и Курской областей.
Почему российские добровольцы пошли с рейдом на территорию РФ
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода ответил, связан ли вооруженный рейд на территорию РФ с запланированными на 15-17 марта президентскими выборами в этой стране.
Юсов добавил, что «никаких секретов нет» по поводу того, откуда российские добровольцы берут оружие.
Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
В приграничных населенных пунктах шли бои. В ЛСР сообщали об уничтоженном БТР россиян.
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