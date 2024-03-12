В ГУР назвали причины рейда российских добровольцев на территорию РФ

В России отсутствуют способы политической борьбы, поэтому российские добровольцы совершают вооруженный рейд на территорию Белгородской и Курской областей.

Почему российские добровольцы пошли с рейдом на территорию РФ

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода ответил, связан ли вооруженный рейд на территорию РФ с запланированными на 15-17 марта президентскими выборами в этой стране.

Понятно, что и РДК («Русский добровольческий корпус» — ред.), и Легион «Свобода России», Сиббат («Сибирский батальон» — ред.) — военные подразделения. Это люди с активной гражданской и политической позицией, которые лишены дома каких-либо методов парламентской борьбы. Большинство представителей российской парламентской оппозиции либо физически уничтожены, как Немцов и Навальный, либо находятся за решеткой, либо в эмиграции. Такой способ вооруженной борьбы Путин оставил для своих активных граждан. Андрей Юсов Представитель ГУР

Юсов добавил, что «никаких секретов нет» по поводу того, откуда российские добровольцы берут оружие.

На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. Речь идет и о «трофейном» оружии, о «перетрофееном». Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства, — рассказал Юсов. Поделиться

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

В приграничных населенных пунктах шли бои. В ЛСР сообщали об уничтоженном БТР россиян.