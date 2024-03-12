Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео

Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как прорывают государственную границу России с помощью танка.

Видео прорыва границы РФ

Во время рейда на территорию России добровольцы из Русского добровольческого корпуса показали прорыв границы с помощью тяжелой техники.

Ранее в РДК показали, как российские солдаты сбегают с позиций.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббата на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

В приграничных населенных пунктах шли бои. В ЛСР сообщали об уничтоженном БТР россиян.

В ЛСР также сообщили о взятии контроля над селом Теткино в Курской области, однако затем уточнили, что бои еще продолжаются по состоянию на 15:00.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

Документальный фильм о РДК "Бледной моли — конец"

Видеопродакшн Online.UA выпустил документальный фильм "Бледно моли — конец" о "Русском добровольческом корпусе" (РДК).

Бойцы РДК рассказали, почему они воюют, каково их отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

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