Глава РДК Никитин записал мощное обращение ко всем россиянам — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Глава РДК Никитин записал мощное обращение ко всем россиянам — видео

Денис "Рекс" Никитин
Читати українською
Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин обратился к гражданам РФ на фоне прорыва его бойцами российской границы и взятия под свой контроль одного населенного пункта страны-агрессорки.

Глава РДК Никитин объяснил россиянам, что происходит

Никитин обращает внимание россиян на то, что воины из РДК снова совершили новый рейд на территорию страны-агрессорки.

Он также подчеркнул, что предстоящие выборы в России "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".

Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими еще шесть лет, возможно, и дольше до своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть... не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима.

Денис "Рекс" Никитин

Денис "Рекс" Никитин

Глава РДК

Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм о “Российском добровольческом корпусе” — "Бледной моли — конец".

Его создал видеопродакшн Online.UA.

В ленте воины РДК рассказали, почему они воюют, какое у них отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Кстати, утром 13 марта бойцы Легиона "Свобода России" подтвердили, что они до сих пор находятся на территории РФ и опубликовали фото.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Декабрь". РДК готовили освобождение Навального — детали
РДК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео
ЛСР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео
Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?