Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин обратился к гражданам РФ на фоне прорыва его бойцами российской границы и взятия под свой контроль одного населенного пункта страны-агрессорки.
Глава РДК Никитин объяснил россиянам, что происходит
Никитин обращает внимание россиян на то, что воины из РДК снова совершили новый рейд на территорию страны-агрессорки.
Он также подчеркнул, что предстоящие выборы в России "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".
Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм о “Российском добровольческом корпусе” — "Бледной моли — конец".
Его создал видеопродакшн Online.UA.
В ленте воины РДК рассказали, почему они воюют, какое у них отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.
Кстати, утром 13 марта бойцы Легиона "Свобода России" подтвердили, что они до сих пор находятся на территории РФ и опубликовали фото.
Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.
В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.
Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".
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