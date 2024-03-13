Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин обратился к гражданам РФ на фоне прорыва его бойцами российской границы и взятия под свой контроль одного населенного пункта страны-агрессорки.

Глава РДК Никитин объяснил россиянам, что происходит

Никитин обращает внимание россиян на то, что воины из РДК снова совершили новый рейд на территорию страны-агрессорки.

Он также подчеркнул, что предстоящие выборы в России "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".

Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими еще шесть лет, возможно, и дольше до своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть... не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима. Денис "Рекс" Никитин Глава РДК

Больше о РДК, его бойцах и идеологии корпуса можно узнать, посмотрев документальный фильм о “Российском добровольческом корпусе” — "Бледной моли — конец".

Его создал видеопродакшн Online.UA.

В ленте воины РДК рассказали, почему они воюют, какое у них отношение к Украине и как они планируют победить в войне против путинской России.

Кстати, утром 13 марта бойцы Легиона "Свобода России" подтвердили, что они до сих пор находятся на территории РФ и опубликовали фото.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

Впоследствии бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

В Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".