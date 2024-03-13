Командир РДК Нікітін розкрив подробиці боїв на території РФ — відео

Які цілі та завдання ставить перед собою РДК під час нового рейду

Як розповів голова РДК Денис Нікітін в інтервʼю “Українській правді” наразі операція продовжується, проте деталі поки не розголошуються. Він зауважив, що перед ними стоять воєнні, політичні та пропагандистські завдання.

Ще рано говорити про задачі, ми знаходимось на одній із фаз операції, – зазначив командир РДК. Поширити

Щодо координації завдань, Нікітін зазначив, що вони співпрацюють із ЗСУ та Міноборони України.

Нам потрібні розвіддані по супернику, нам потрібна допомога по логістиці, озброєнні та евакуації поранених, додав командир.

Голова РДК зазначив, що їхні дії за межами України це тільки ініціатива корпусу. Також він додав, що ця операція більш масштабна та складна ніж була минулого року, оскільки вони збільшили масштаби техніки та завдання.

Щодо техіки, яку використовує РДК то це здебільшого трофейна техінки російської армії.

Командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “Рекс” Нікітін також зазначив що смерть Олексія Навального лише обʼднала російських добровольців.

Ми показуємо як виглядає справжня боротьба за майбутнє Росії, тому багато людей хочуть приєднатися до нас. До виборів Путіна ми докладемо всіх зусиль, щоб в прикордонних з Україною районах цих виборів не було. Це можна назвати однією з цілей добровольців. Показати людям,що це не вибори, а фарс. Денис “Рекс” Нікітін Командир “Російського добровольчого корпусу”

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

Згодом бійці взяли під свій контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.

У Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".