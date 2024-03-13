У ГУР відповіли на заяву російських добровольців щодо евакуації з Курщини та Бєлгородщини

Андрій Юсов зазначив, що події в цих областях Росії мають серйозне військове і політичне значення.
Що сказали в ГУР щодо заяви російських добровольців
Заклик про евакуацію населення двох областей Росії, щоб уникнути жертв — серйозна заява. Події на території РФ можуть свідчити про продовження внутрішніх конфліктів.
Він зазначив, що ці події свідчать про продовження внутрішніх конфліктів на території РФ, які загострилися і розростаються після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Юсов наголосив, що ці події, безумовно, мають серйозне військове і політичне значення.
Що відомо про заяву ЛСР, РДК та Сиббату
13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.
Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.
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