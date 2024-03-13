У ГУР відповіли на заяву російських добровольців щодо евакуації з Курщини та Бєлгородщини
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР відповіли на заяву російських добровольців щодо евакуації з Курщини та Бєлгородщини

Свобода росії
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Андрій Юсов зазначив, що події в цих областях Росії мають серйозне військове і політичне значення.

Що сказали в ГУР щодо заяви російських добровольців

Заклик про евакуацію населення двох областей Росії, щоб уникнути жертв — серйозна заява. Події на території РФ можуть свідчити про продовження внутрішніх конфліктів.

Є спільна заява РДК, Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" із закликом до мешканців Бєлгородської та Курської області евакуюватись з цих територій. До влади цих регіонів врятувати життя їх людей. Це дуже серйозна і вагома заява, — сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ці події свідчать про продовження внутрішніх конфліктів на території РФ, які загострилися і розростаються після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Юсов наголосив, що ці події, безумовно, мають серйозне військове і політичне значення.

Я думаю, що вчора і сьогодні тисячі та мільйони українців з вдячністю дивилися на героїчні дії бійців РДК, Легіону "Свобода Росії", "Сиббата", тому що вони показують, що той, хто приносить війну у чужий дім, власне кличе її до себе. І це те, що зробив Путін і те, що відчули на собі за ці дні росіяни.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

розвідник

Що відомо про заяву ЛСР, РДК та Сиббату

13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.

Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Місцева владо, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини, — наголосили російські добровольці, які воюють на боці України.

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