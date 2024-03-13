ГУР анонсировало "будущий заказ окон и дверей" в управлении ФСБ Белгорода

Главное управление разведки опубликовало радиоперехват, в котором представителю управления ФСБ настоятельно рекомендуют сделать заказ на новые окна и двери.

Радиоперехват ГУР с управления ФСБ в российском приграничье

ГУР обнародовало телефонный разговор неизвестного продавца окон и дверей, предлагающего сотруднику управления ФСБ, вероятно, в Белгороде, сделать большой заказ на будущее.

Представители фирмы, предоставляющей услуги по остеклению окон вблизи курска и брянска, наблюдая за ситуацией вокруг атаки неизвестным беспилотником здания фсб в белгороде, начинают активно предлагать свои услуги потенциальным клиентам.

Новости смотрите? Или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. Впредь будьте аккуратнее. Всего хорошего, завтра наберу. До завтра.

Атака на здание ФСБ в Белгороде: что известно

Здание ФСБ в Белгороде 13 марта атаковали украинскими дронами русские добровольцы. Об этом сообщает источник в спецслужбах.

Да, во время атаки добровольцы использовали для атаки беспилотники украинского производства. При этом пока неизвестно, помогали ли украинские Силы обороны в этом.

Россияне заявили в этот день о якобы атаке дронов на Белгород. Пропагандисты говорят, что под удар попал штаб ФСБ.

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о мероприятии добровольцев в Курской и Белгородской областях. Поделиться

В частности, днем 12 марта россияне пожаловались на атаку дрона по центру Белгорода. Якобы под удар попало здание местной администрации, в результате чего даже пострадали. Кроме того, дрон "упал" на ТЦ "Вокзальный". Кроме того, российские силовики оцепили местный железнодорожный вокзал.