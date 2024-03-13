ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских

13 марта Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с общим обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.
ЛСР, РДК и Сиббат выступили с общим срочным заявлением
Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.
Приблизительно за полчаса до публикации обращения формирований губернатор Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске.
Командир РДК Никитин обратился ко всем россиянам
Поздно ночью 12 марта командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин записал мощное обращение ко всем гражданам РФ.
Он также добавил, что предстоящие выборы в стране-агрессорке "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-