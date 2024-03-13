ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских
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ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских

ЛСР, РДК и Сиббат
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

13 марта Легион "Свобода России", "Российский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с общим обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.

ЛСР, РДК и Сиббат выступили с общим срочным заявлением

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! — сказано в совместном заявлении бойцов.

Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.

Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины, — подчеркнули российские добровольцы, воюющие на стороне Украины.

Приблизительно за полчаса до публикации обращения формирований губернатор Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске.

Командир РДК Никитин обратился ко всем россиянам

Поздно ночью 12 марта командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "Рекс" Никитин записал мощное обращение ко всем гражданам РФ.

Он также добавил, что предстоящие выборы в стране-агрессорке "цирковые", а кремлевский диктатор Владимир Путин будет править следующие шесть лет и "до самой смерти".

Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими еще шесть лет, возможно, и дольше до своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть... не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима.

Денис "Рекс" Никитин

Денис "Рекс" Никитин

Командир РДК

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