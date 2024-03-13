ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских

Наша задача рассказать гражданам России о том, что ими правит нелегитимный президент. И после очередных цирковых выборов будет править ими еще шесть лет, возможно, и дольше до своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть... не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима.