ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних
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Події
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ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних

ЛСР, РДК та Сиббат
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.

ЛСР, РДК та Сиббат виступили зі спільною терміновою заявою

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.

Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.

Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути місто. Місцева владо, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини, — наголосили російські добровольці, які воюють на боці України.

Приблизно за пів години до публікації звернення формувань губернатор Роман Старовойт повідомив про ракетну небезпеку в Курську.

Командир РДК Нікітін звернувся до усіх росіян

Пізно вночі 12 березня командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “Рекс” Нікітін записав потужне звернення до усіх громадян РФ.

Як зазначав боєць, майбутні вибори в країні-агресорці є "цирковими", а кремлівський диктатор Володимир Путін правитиме наступні шість років і "до самої смерті".

Наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів правитиме ними далі ще шість років, можливо, і довше до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть... не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму.

Денис “Рекс” Нікітін

Денис “Рекс” Нікітін

Командир РДК

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