13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.
ЛСР, РДК та Сиббат виступили зі спільною терміновою заявою
Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.
Приблизно за пів години до публікації звернення формувань губернатор Роман Старовойт повідомив про ракетну небезпеку в Курську.
Командир РДК Нікітін звернувся до усіх росіян
Пізно вночі 12 березня командир “Російського добровольчого корпусу” Денис “Рекс” Нікітін записав потужне звернення до усіх громадян РФ.
Як зазначав боєць, майбутні вибори в країні-агресорці є "цирковими", а кремлівський диктатор Володимир Путін правитиме наступні шість років і "до самої смерті".
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