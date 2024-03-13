ЛСР, РДК та Сиббат закликали місцеву владу Курщини та Бєлгородщини до евакуації цивільних

Наше завдання розповісти громадянам Росії про те, що ними править нелегітимний президент. І після чергових циркових виборів правитиме ними далі ще шість років, можливо, і довше до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть... не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму.