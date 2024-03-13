Бойцы "Сибирского батальона" уничтожили российскую бронемашину на Белгородщине — видео

"Сибирский батальон" уничтожает российское вооружение

13 марта военные Сиббату подбили российскую БРМ-1.

Повстанцы зафиксировали свои военные успехи на видео.

Продолжаем минусовать бронетехнику кремлевского режима на территории РФ. На видео уставшая БРМ-1К в районе поселка Горьковский Белгородской области. Поделиться

"Сибирский батальон" эффективно воюет на территории РФ

Повстанцы 12 марта разбили подразделение армии РФ на западных границах страны.

Бой в посадке на территории РФ. Разбили позицию путинских муртадов. Несколько дней назад в Ингушетии было жесткое сражение повстанцев с кремлевскими спецназовцами. Несколько месяцев назад восстал Башкортостан. Сегодня мы бьем путинистов на западных границах РФ.

Внутри России достаточно тех, кто имеет свои счета за несправедливость и подавление. РФ остается империей. Мы показываем путь к освобождению как самим русским, так и порабощенным Москвой народам.

ЛСР, РДК и Сиббат выступили с общим срочным заявлением

13 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон выступили с совместным обращением к властям РФ и местному населению Курской и Белгородской областей.

Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов.

Именно поэтому ЛСР, РДК и Сиббат решили открыть огонь по военным позициям, расположенным в городах Белгорода и Курска.