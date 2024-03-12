Сибирский батальон разбил позиции армии РФ в российской посадке — видео

Бойцы добровольческих подразделений Сибирского батальона изгнали российских военных с занятых позиций в одной из посадок на территории РФ.

"Сибирский батальон" эффективно воюет на территории РФ

Повстанцы разбили подразделение армии РФ на западных границах страны.

Свой мощный бой они запечатлели на видео.

Бой в посадке на территории РФ. Разбили позицию путинских муртадов. Несколько дней назад в Ингушетии было жесткое сражение повстанцев с кремлевскими спецназовцами. Несколько месяцев назад восстал Башкортостан. Сегодня мы бьем путинистов на западных границах РФ.

Внутри России достаточно тех, кто имеет свои счета за несправедливость и подавление. РФ остается империей. Мы показываем путь к освобождению как самим русским, так и порабощенным Москвой народам.

Что известно о прорыве российских повстанцев на территорию России

Бойцы Сибирского легиона отмечают, что российские оккупанты не ожидали атаки на собственной территории 12 марта.

В частности, военные армии РФ скрылись из командного пункта в Белгородской области.