Армия РФ сбежала с позиций в Белгородской области

Бойцы добровольческих подразделений Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона при прорыве российской границы заставили российских военных бежать с позиций.
Что известно о прорыве российских повстанцев на территорию России
Бойцы Сибирского легиона отмечают, что российские оккупанты не ожидали атаки на собственной территории.
В частности, военные преступной армии РФ скрылись из командного пункта в Белгородской области.
Что известно о прорыве добровольческих батальонов на территорию России
Населенный пункт Теткино в Курской области перешел под контроль добровольцев после прорыва границы 12 марта.
По состоянию на 15.00 12 марта стало известно, что бои за поселок Теткино еще продолжаются.
По словам добровольцев, регулярная армия РФ стремительно покидает поселок и позиции сзади, бросает тяжелую технику.
Кроме этого, россияне сообщили об атаке БпЛА по зданию администрации в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть двое пострадавших.
Позже Гладков сообщил, что еще один беспилотник в Белгороде в районе железнодорожного вокзала упал на крышу торгового центра.
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