Бойцы Сибирского батальона заставили солдат РФ убегать с позиций в Белгородской области — видео
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Бойцы Сибирского батальона заставили солдат РФ убегать с позиций в Белгородской области — видео

Армия РФ сбежала с позиций в Белгородской области
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Источник:  online.ua

Бойцы добровольческих подразделений Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона при прорыве российской границы заставили российских военных бежать с позиций.

Что известно о прорыве российских повстанцев на территорию России

Бойцы Сибирского легиона отмечают, что российские оккупанты не ожидали атаки на собственной территории.

В частности, военные преступной армии РФ скрылись из командного пункта в Белгородской области.

Под натиском бойцов Сибирского батальона путинские военные бросили КП на своей территории и скрылись с места несения службы, сообщают бойцы Сибирского легиона.

Что известно о прорыве добровольческих батальонов на территорию России

Населенный пункт Теткино в Курской области перешел под контроль добровольцев после прорыва границы 12 марта.

По состоянию на 15.00 12 марта стало известно, что бои за поселок Теткино еще продолжаются.

По словам добровольцев, регулярная армия РФ стремительно покидает поселок и позиции сзади, бросает тяжелую технику.

Кроме этого, россияне сообщили об атаке БпЛА по зданию администрации в Белгороде.

В результате удара поврежден фасад, выбиты несколько оконных стекол и дверь, - говорится в сообщении российских Telegram-каналов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть двое пострадавших.

Одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы, – заявил Гладков.

Позже Гладков сообщил, что еще один беспилотник в Белгороде в районе железнодорожного вокзала упал на крышу торгового центра.

Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте, – отметил губернатор Белгородской области.

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