Бійці Сибірського батальйону змусили солдатів РФ тікати з позицій на Бєлгородщині — відео
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Бійці Сибірського батальйону змусили солдатів РФ тікати з позицій на Бєлгородщині — відео

Армія РФ втекла з позицій у Бєлгородській області
Джерело:  online.ua

Бійці добровольчих підрозділів Російського добровольчого корпусу, Легіону “Свобода Росії” та Сибірського батальйону під час прориву російського кордону змусили російських військових тікати з позицій. 

Що відомо про прорив російських повстанців на територію Росії

Бійці Сибірського легіону зазначають, що російській окупанти не очікували атаки на власній території.

Зокрема, військові злочинної армії РФ втекли з командного пункту у Бєлгородській області.

Під натиском бійців Сибірського батальйону путінські військові кинули КП на своїй території та втекли з місця несення служби, - повідомляють бійці Сибірського легіону.

Що відомо про прорив добровольчих батальйонів на територію Росії

Населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після прориву кордону 12 березня.

Станом на 15:00 12 березня стало відомо, що бої за селище Тьоткіно ще тривають.

За словами добровольців, регулярна армія РФ стрімко залишає селище та позиції позаду, кидає важку техніку.

Окрім цього росіяни повідомили про атаку БпЛА по будівлі адміністрації у Бєлгороді.

Унаслідок удару пошкоджено фасад, вибито кілька шибок і двері, - йдеться у повідомленні російських Telegram-каналів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що є двоє постраждалих.

Одна жінка дістала осколкові поранення, друга - контузію. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, - заявив Гладков.

Пізніше Гладков повідомив, що ще один безпілотник у Бєлгороді в районі залізничного вокзалу впав на дах торгового центру.

Постраждалих немає. За попередніми даними, пошкоджено один легковий автомобіль. Територія оточена. Усі оперативні служби працюють на місці, - зазначив губернатор Бєлгородської області.

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