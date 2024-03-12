Бійці добровольчих підрозділів Російського добровольчого корпусу, Легіону “Свобода Росії” та Сибірського батальйону під час прориву російського кордону змусили російських військових тікати з позицій.
Що відомо про прорив російських повстанців на територію Росії
Бійці Сибірського легіону зазначають, що російській окупанти не очікували атаки на власній території.
Зокрема, військові злочинної армії РФ втекли з командного пункту у Бєлгородській області.
Що відомо про прорив добровольчих батальйонів на територію Росії
Населений пункт Тьоткіно в Курській області (Росія) перейшов під контроль добровольців після прориву кордону 12 березня.
Станом на 15:00 12 березня стало відомо, що бої за селище Тьоткіно ще тривають.
За словами добровольців, регулярна армія РФ стрімко залишає селище та позиції позаду, кидає важку техніку.
Окрім цього росіяни повідомили про атаку БпЛА по будівлі адміністрації у Бєлгороді.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що є двоє постраждалих.
Пізніше Гладков повідомив, що ще один безпілотник у Бєлгороді в районі залізничного вокзалу впав на дах торгового центру.
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