Сибірський батальйон розбив позиції армії РФ у російській посадці — відео

Бійці добровольчих підрозділів “Сибірського батальйону” вигнали російських військових з зайнятих позицій в одній з посадок на території РФ.

“Сибірський батальон” ефективно воює на території РФ

Повстанці розбили підрозділ армії РФ на західних кордонах країни.

Свій потужний бій вони зафільмували на відео.

Бій у посадці на території РФ. Розбили позицію путінських посіпак. Кілька днів тому в Інгушетії був жорсткий бій повстанців із кремлівськими спецназівцями. Кілька місяців тому повстав Башкортостан. Сьогодні ми б'ємо путіністів на західних кордонах РФ.

Усередині Росії достатньо тих, хто має свої рахунки за несправедливість і придушення. РФ залишається імперією. Ми показуємо шлях до звільнення як самим російським, так і поневоленим Москвою народам.

Що відомо про прорив російських повстанців на територію Росії

Бійці Сибірського легіону зазначають, що російські окупанти не очікували атаки на власній території 12 березня.

Зокрема, військові армії РФ втекли з командного пункту у Бєлгородській області.