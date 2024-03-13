Бійці "Сибірського батальйону" знищили російську бронемашину на Бєлгородщині — відео

“Сибірський батальйон” нищить російське озброєння

13 березня військові Сиббату підбили російську БРМ-1.

Повстанці зафіксували свої військові успіхи на відео.

Продовжуємо мінусувати бронетехніку кремлівського режиму на території РФ. На відео втомлена БРМ-1К у районі селища Горьківський Білгородської області. Поширити

“Сибірський батальон” ефективно воює на території РФ

Повстанці 12 березня розбили підрозділ армії РФ на західних кордонах країни.

Бій у посадці на території РФ. Розбили позицію путінських посіпак. Кілька днів тому в Інгушетії був жорсткий бій повстанців із кремлівськими спецназівцями. Кілька місяців тому повстав Башкортостан. Сьогодні ми б'ємо путіністів на західних кордонах РФ.

Усередині Росії достатньо тих, хто має свої рахунки за несправедливість і придушення. РФ залишається імперією. Ми показуємо шлях до звільнення як самим російським, так і поневоленим Москвою народам.

ЛСР, РДК та Сиббат виступили зі спільною терміновою заявою

13 березня Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон виступили зі спільним звернення до влади РФ та місцевого населення Курської та Бєлгородської областей.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! — йдеться в спільній заяві бійців.

Саме тому ЛСР, РДК та Сиббат вирішили відкрити вогонь по військових позиціях, які розміщені у містах Бєлгорода та Курська.