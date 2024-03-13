ГУР анонсувало "майбутнє замовлення вікон і дверей" в управлінні ФСБ Бєлгорода

Головне управління розвідки опублікувало радіоперехоплення, у якому представнику управління ФСБ наполегливо рекомендують зробити замовлення на нові вікна і двері.

Радіоперехоплення ГУР з управління ФСБ у російському прикордонні

ГУР оприлюднило телефонну розмову невідомого продавця вікон і дверей, який пропонує співробітнику управління ФСБ, ймовірно, у Бєлгороді, зробити велике замовлення на майбутнє.

Представники фірми, яка надає послуги зі скління вікон поблизу курська і брянська, спостерігаючи за ситуацією навколо атаки невідомим безпілотником будівлі фсб в бєлгороді, починають активно пропонувати свої послуги потенційним клієнтам.

Новости смотрите? Или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. Впредь будьте аккуратнее. Всего доброго, завтра наберу. До завтра.

Атака на будівлю ФСБ у Бєлгороді: що відомо

Будівлю ФСБ у Бєлгороді 13 березня атакували українськими дронами російські добровольці. Про це повідомляє джерело в спецслужбах.

Так, під час атаки добровольці використовували для атаки безпілотники українського виробництва. При цьому наразі не відомо, чи допомагали українські Сили оборони в цьому.

Росіяни заявили у цей день про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб ФСБ.

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях. Поширити

Зокрема, вдень 12 березня росіяни поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації, внаслідок чого є навіть постраждалі. Крім того, дрон "впав" на ТЦ "Вокзальний". Окрім того, російські силовики оточили місцевий залізничний вокзал.