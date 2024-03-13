Морские дроны Magura V5, которые разработали и создают непосредственно в Украине, помогли бойцам ГУР МОУ провести немало успешных операций.
Как работают дроны "Magura V5"
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что морские дроны “Magura V5” смогли осуществить настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.
Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 с позывным “Тринадцатый” рассказывает, что этот дрон не выделяет много тепла, именно поэтому его почти не видно для тепловизионных камер.
Как украинские разведчики уничтожают корабли Черноморского флота РФ
По словам командира спецподразделения Group-13, охота на военный корабль захватчиков может продолжаться целыми днями.
Что важно понимать, все это время операторы должны оставаться сконцентрированными на вражеских объектах.
Воин с позывным “Тринадцатый” откровенно признается, что самой сложной целью был “Сергей Котов”.
Как уже упоминалось ранее, в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
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