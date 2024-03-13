Настоящая революция. В ГУР описали принцип работы дронов Magura V5
Категория
Украина
Дата публикации

Настоящая революция. В ГУР описали принцип работы дронов Magura V5

Magura V5
Читати українською
Источник:  BBC

Морские дроны Magura V5, которые разработали и создают непосредственно в Украине, помогли бойцам ГУР МОУ провести немало успешных операций.

Как работают дроны "Magura V5"

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что морские дроны “Magura V5” смогли осуществить настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.

Разведывательный корабль «иван хурс», десантные суда «акула» и «серна», ракетный корабль «ивановец», большой десантный корабль «цезарь куников» и патрульный корабль ЧФ «Сергей котов» — пошли на дно благодаря украинским морским дронам, — рассказывают в ГУР.

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 с позывным “Тринадцатый” рассказывает, что этот дрон не выделяет много тепла, именно поэтому его почти не видно для тепловизионных камер.

Он из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть, — отмечает боец.

Как украинские разведчики уничтожают корабли Черноморского флота РФ

По словам командира спецподразделения Group-13, охота на военный корабль захватчиков может продолжаться целыми днями.

Что важно понимать, все это время операторы должны оставаться сконцентрированными на вражеских объектах.

Воин с позывным “Тринадцатый” откровенно признается, что самой сложной целью был “Сергей Котов”.

Group-13 дважды атаковала и повреждала его, но потопить удалось только с третьей попытки, — рассказывает разведчик.

Как уже упоминалось ранее, в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боец ГУР Махно предупредил о "втором фронте" России в США и Европе
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР раскрыли подробности масштабной кибератаки на государственные сайты РФ
Хакер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ продолжает активу фазу информационной операции "Перун" против Украины – ГУР
ГУР
гур

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?