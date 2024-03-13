Морские дроны Magura V5, которые разработали и создают непосредственно в Украине, помогли бойцам ГУР МОУ провести немало успешных операций.

Как работают дроны "Magura V5"

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что морские дроны “Magura V5” смогли осуществить настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.

Разведывательный корабль «иван хурс», десантные суда «акула» и «серна», ракетный корабль «ивановец», большой десантный корабль «цезарь куников» и патрульный корабль ЧФ «Сергей котов» — пошли на дно благодаря украинским морским дронам, — рассказывают в ГУР. Поделиться

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 с позывным “Тринадцатый” рассказывает, что этот дрон не выделяет много тепла, именно поэтому его почти не видно для тепловизионных камер.

Он из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть, — отмечает боец. Поделиться

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По словам командира спецподразделения Group-13, охота на военный корабль захватчиков может продолжаться целыми днями.

Что важно понимать, все это время операторы должны оставаться сконцентрированными на вражеских объектах.

Воин с позывным “Тринадцатый” откровенно признается, что самой сложной целью был “Сергей Котов”.

Group-13 дважды атаковала и повреждала его, но потопить удалось только с третьей попытки, — рассказывает разведчик. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.