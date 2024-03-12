Что известно о масштабной хакерской атаке ГУР на государственные сайты РФ

Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.

Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.

В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.

Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.

В результате кибератаки было уничтожено 60 терабайтов данных, а также зашифровано сотни доменных компьютеров пользователей, где хранились важные данные.

ФГУП "Стандартинформ" является подразделением Росстандарта, которое занимается выпуском и дистрибуцией нормативных документов в сфере стандартизации, а также осуществляет оценку документации и участие в международных и региональных стандартизационных процессах.

Акционерное общество "Станкопром" представляет собой российский станкостроительный холдинг.

ФКУ "Ведомственная охрана Минфина России" выполняет функции по обеспечению порядка и безопасности в рамках своей компетенции.

Что известно о последствиях кибератаки ГУР на структуры Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что в начале января этого года хакеры из группы Blackjack получили доступ к системам российского государственного предприятия "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

После этого они завладели 1,2 терабайтами информации, имеющей отношение к стратегическим военным объектам страны-агрессорки, включая более 500 документов на военные сооружения министерства обороны России.

Отмечается, что среди прочего был получен доступ к информации об арсеналах, площадках для противовоздушных ракетных комплексов, командных центрах, казармах и других объектах.

Кроме этого, кибервойска вывели из строя 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров работников, оставив их без доступа ко всем данным и резервным копиям.