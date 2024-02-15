США обезвредили масштабную хакерскую сеть российской разведки

В январе 2024 года санкционированная судом операция нейтрализовала сеть из сотен маршрутизаторов малых и домашних офисов, контролируемых российской разведкой и используемых "для сокрытия и иного обеспечения различных преступлений".

ФБР разрушило российскую хакерскую сеть

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и его международные партнеры разрушили сеть из более чем 1000 сломанных роутеров, установленных Россией для проведения киберопераций против Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом заявил на брифинге директор ФБР Кристофер Рэй.

Мы провели санкционированную судом техническую операцию, чтобы отключить российское ГРУ от более чем тысячи домашних и малых корпоративных роутеров, мы закрыли им дверь, лишив ГРУ доступа к ботнета , которое оно использовало для проведения киберопераций против стран по всему миру, в том числе против Америки и наших союзников в Европе. Кристофер Рэй Директор ФБР

По словам директора ФБР, с момента вторжения в Украину Россия вела разведку в энергетическом секторе США.

И это особенно тревожная тенденция, потому что мы знаем, что как только доступ установлен, хакер может переключиться со сбора информации на атаку быстро и без уведомления. В конце концов, Россия совершила убийства, изнасилования и бесчинства своим товаром и предметом торговли. Поэтому никто не должен подвергать сомнению ее постоянную готовность осуществлять разрушительные кибератаки до и во время военного конфликта.

10 млн долл за хакеров ФСБ

Министерство финансов США совместно с Великобританией объявило о санкциях против двух агентов Федеральной службы безопасности России Руслана Перетятько и Андрея Коренца, обвиненных в многолетнем шпионаже за политиками, чиновниками и деятелями.

Об этом заявил американский Минфин.

Как указывает ведомство, Кремль использует контролируемые ФСБ многочисленные группировки хакеров для подрывной деятельности против США и их союзников и партнеров. По меньшей мере, в 2022 году осуществили кибератаку против ряда американских федеральных учреждений.

Одним из методов кибератак россиян был таргетированный фишинг (spear fishing) – атака на конкретных людей или организации через, как правило, сообщения электронной почты со ссылками, которые давали доступ к устройствам жертв.

С этой деятельностью связаны офицеры ФСБ Руслан Перетятько и Андрей Коренец, против которых США объявили санкции. Оба по крайней мере в 2016-2020 годах рассылали фишинговые электронные письма, а также использовали программы для взлома аккаунтов и удаленного доступа к пораженным устройствам.

Кроме того, Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против россиян, где им инкриминируют преступный хакерский сговор против американских лиц, в том числе работников объектов Министерства энергетики.

А Госдеп США объявил награду в размере до 10 млн долл за информацию, как позволит привлечь Перетятько и Коренца к ответственности.