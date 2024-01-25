Хакеры атаковали сайты и колл-центр Нафтогаза Украины

Сегодня утром неизвестные хакеры совершили кибератаку на дата-центр компании Нафтогаз Украины. Из-за нападения сайты и колл-центр не работают.

Дата-центр Нафтогаза атаковали хакеры

Утром 25 января компания "Нафтогаз Украины" сообщила о хакерской атаке на свои Интернет-ресурсы.

Об этом пресс-служба компании написала в Facebook.

Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в компании, вебсайты и колл-центр Нафтогаза не работают из-за хакерской атаки.

О сроках возобновления работы сервисов обещают сообщить дополнительно. Когда это произойдет – пока неизвестно.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские.

Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение.

Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.