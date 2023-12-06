Нафтогаз отправит на приватизацию бывшие облгазы Фирташа

Около 30 газораспределительных компаний так называемой группы "облгазов Фирташа" теперь принадлежат "Нафтогазу" и будут приватизированы на открытых конкурсах.
Большая приватизация облгазов
Почти три десятка газораспределительных компаний, входивших в так называемую группу "облгазов Фирташа" и подчиненные теперь государственной компании "Нафтогаз", будут переданы на приватизацию.
Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.
По его словам, передача под контроль государства указанных газораспределительных компаний – это временный шаг, необходимый в условиях военного времени.
В то же время, он не стал определять временные рамки возможной приватизации.
Он также сообщил, что группа "Нафтогаз" почти завершила интеграцию основных газораспределительных компаний. К концу года, когда в управление госкомпании передадут еще три небольших газораспределительных компании, их станет 26.
Он уточнил, что присоединены будут "Коростышевгаз", "Тисменицагаз" и "Луганскгаз".
Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Волыньгаз", АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Запорожгаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Ровногаз", АО "Сумыгаз", АО "Тернопольгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз", АО "Хмельницкгаз", АО "Черкассыгаз", АО "Черновцыгаз".
Правоохранители проводят обыски в 14 облгазах Фирташа
Обыски 17 марта проводились в офисах Региональной газовой компании в разных городах Украины, включая Киев, Львов, Ровно, Винницу, Харьков, Закарпатье, Ивано-Франковск и другие.
По данным РХК, сотрудников компании вывели из рабочих мест, изъяли телефоны и личные вещи. В настоящее время подробности расследования неизвестны, и следует отметить, что РГК не является подозреваемой стороной по этому делу.
Представители Региональной газовой компании не уточнили, по какому конкретно уголовному делу были проведены обыски в их офисах.
Однако позже Бюро экономической безопасности сообщило, что оперативники СБУ ведут расследование по преступной схеме манипуляций на газораспределительных предприятиях. Дополнительной информации о характере этих манипуляций и возможных обвинениях пока нет.
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