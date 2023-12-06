Нафтогаз відправить на приватизацію колишні облгази Фірташа

Блзько 30 газорозподільних компаній так званої групи "облгазів Фірташа" тепер належать "Нафтогазу" та будуть приватизовані на відкритих конкурсах.
Велика приватизація облгазів
Майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи "облгазів Фірташа" і наразі підпорядковані державній компанії "Нафтогаз", будуть передані на приватизацію.
Про це повідомив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
За його словами, передача під контроль держави указаних газорозподільних компаній – це був тимчасовий крок, необхідний в умовах воєнного часу.
Водночас він не став окреслювати часові рамки можливої приватизації.
Він також повідомив, що група "Нафтогаз" майже завершила інтеграцію основних газорозподільних компаній. До кінця року, коли в управління держкомпанії передадуть ще три невеликі газорозподільні компанії, їх стане 26.
Він уточнив, що приєднані будуть "Коростишівгаз", "Тисменицягаз" та "Луганськгаз".
Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Волиньгаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Тернопільгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз", АТ "Чернівцігаз".
Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах Фірташа
Як повідомляється, обшуки 17 березня проводились в офісах Регіональної газової компанії у різних містах України, включаючи Київ, Львів, Рівне, Вінницю, Харків, Закарпаття, Івано-Франківськ та інші.
За даними РГК, співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі. На даний момент подробиці розслідування невідомі, і слід зазначити, що РГК не є підозрюваною стороною у цій справі.
Представники Регіональної газової компанії не уточнили, за якою конкретно кримінальною справою було проведено обшуки в їхніх офісах.
Проте пізніше Бюро економічної безпеки повідомило, що оперативники СБУ ведуть розслідування за злочинною схемою маніпуляцій на газорозподільних підприємствах. Додаткової інформації про характер цих маніпуляцій та можливі звинувачення поки що немає.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-