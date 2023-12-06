Нафтогаз відправить на приватизацію колишні облгази Фірташа

Блзько 30 газорозподільних компаній так званої групи "облгазів Фірташа" тепер належать "Нафтогазу" та будуть приватизовані на відкритих конкурсах.

Велика приватизація облгазів

Майже три десятки газорозподільних компаній, що входили до так званої групи "облгазів Фірташа" і наразі підпорядковані державній компанії "Нафтогаз", будуть передані на приватизацію.

Про це повідомив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, передача під контроль держави указаних газорозподільних компаній – це був тимчасовий крок, необхідний в умовах воєнного часу.

Інтеграція облгазів – це захід воєнного часу, давайте так сформулюємо. Коли дозволить ситуація, то облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах, – сказав глава "Нафтогазу". Поширити

Водночас він не став окреслювати часові рамки можливої приватизації.

Приватизація – це не тільки питання бажання приватизувати. Це момент, коли держава в змозі це зробити й залучити інвесторів. А інвестори будуть в Україні тоді, коли країна буде реформована. Тому я вважаю, що на питання "коли?" відповідає не тільки Україна, а відповідає інвестиційний ринок, який зацікавлений в Україні, – зазначив Чернишов. Поширити

Він також повідомив, що група "Нафтогаз" майже завершила інтеграцію основних газорозподільних компаній. До кінця року, коли в управління держкомпанії передадуть ще три невеликі газорозподільні компанії, їх стане 26.

Існувала олігархічна монополія відомого одіозного олігарха Дмитра Фірташа. І мова йшла не тільки про монополізацію, а про несанкціонований відбір газу завдяки цій моделі. І зрозуміло, що під час війни було прийняте рішення для забезпечення постачання і контролю за ресурсом. На сьогодні нами вже інтегровано 23 облгази. До кінця року ця цифра досягне 26, – сказав Чернишов. Поширити

Він уточнив, що приєднані будуть "Коростишівгаз", "Тисменицягаз" та "Луганськгаз".

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Волиньгаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Тернопільгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз", АТ "Чернівцігаз".

Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах Фірташа

Як повідомляється, обшуки 17 березня проводились в офісах Регіональної газової компанії у різних містах України, включаючи Київ, Львів, Рівне, Вінницю, Харків, Закарпаття, Івано-Франківськ та інші.

За даними РГК, співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі. На даний момент подробиці розслідування невідомі, і слід зазначити, що РГК не є підозрюваною стороною у цій справі.

РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури, – додали в пресслужбі. Поширити

Представники Регіональної газової компанії не уточнили, за якою конкретно кримінальною справою було проведено обшуки в їхніх офісах.

Проте пізніше Бюро економічної безпеки повідомило, що оперативники СБУ ведуть розслідування за злочинною схемою маніпуляцій на газорозподільних підприємствах. Додаткової інформації про характер цих маніпуляцій та можливі звинувачення поки що немає.