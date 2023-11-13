Через заборону експорту. "Нафтогаз" викупить у приватних компаній весь обсяг газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Через заборону експорту. "Нафтогаз" викупить у приватних компаній весь обсяг газу

Експорт газу
Джерело:  Інтерфакс-Україна

“Нафтогаз” готовий придбати весь обсяг газу у приватного сектору, щоб підтримати компанії та їх ліквідність і не допустити зменшення українського видобутку.

“Нафтогаз” пропонує угоду

У разі продовження заборони експорт газу НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс.

Про це повідомляє голова НАК Олексій Чернишов.

НАК готовий придбати весь обсяг газу, який запропонує приватний сектор. Ми будемо готові його купувати, тому що нам важлива підтримка компаній та їх ліквідності, щоб у жодному разі не зменшився український видобуток. Я впевнений, що ми з цим впораємося, як впоралися цього року, викупивши 700-800 млн куб газу, – сказав він.

При цьому він зазначив, що йдеться про той обсяг газу, який "приватні компанії не продадуть в економіку".

Можливо, вони продадуть весь обсяг, і наша участь не буде потрібна, але зараз ми розуміємо, що поки що економіка не зможе споживати весь цей обсяг. Хоча я і сподіваюся, що все-таки споживання зростатиме, тому що воно вже зростає, – додав голова групи.

Відповідаючи на запитання, наскільки, на його думку, реальна перспектива збереження заборони експорту газу наступного року, Чернишов зазначив:

Під час війни це такі непопулярні кроки, які забезпечують стабільність енергопостачання. Поки що ми не можемо дозволити припинити це. Але УЕБ нарешті почала працювати на повну, і приватники мають отримати можливість продажу цього продукту.

Заборона на експорт газу в Україні

Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.

Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль. Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за жовтень 2023 року становила 15,2 тисячі гривень за 1 тис куб без ПДВ.

Водночас "Нафтогаз" продає газ населенню за ціною 7,96 тис грн 1 тис куб (з ПДВ).

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