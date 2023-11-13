Через заборону експорту. "Нафтогаз" викупить у приватних компаній весь обсяг газу

“Нафтогаз” готовий придбати весь обсяг газу у приватного сектору, щоб підтримати компанії та їх ліквідність і не допустити зменшення українського видобутку.
“Нафтогаз” пропонує угоду
У разі продовження заборони експорт газу НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс.
Про це повідомляє голова НАК Олексій Чернишов.
При цьому він зазначив, що йдеться про той обсяг газу, який "приватні компанії не продадуть в економіку".
Відповідаючи на запитання, наскільки, на його думку, реальна перспектива збереження заборони експорту газу наступного року, Чернишов зазначив:
Заборона на експорт газу в Україні
Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.
Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль. Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за жовтень 2023 року становила 15,2 тисячі гривень за 1 тис куб без ПДВ.
Водночас "Нафтогаз" продає газ населенню за ціною 7,96 тис грн 1 тис куб (з ПДВ).
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