Нафтогаз назвав рік припинення транзиту російського газу Україною

НАК "Нафтогаз України" офіційно підтвердив, що не буде продовжувати транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Транзит російського газу Україною незабаром буде зупинений

Це рішення офіційно анонсував очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, наша країна станом на сьогодні готова вже відмовитися від транзиту газу, зокрема враховуючи той фактор, що Росія не виконує умов контракту.

Що важливо розуміти, російський монополіст "Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (знаходиться фактично в окупованій зоні - ред.).

Тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит – ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань, – підкреслив Олексій Чернишов. Поширити

Він також звернув увагу на те, що офіційний Київ вимушений продовжувати транзит винятково для підтримки наших партнерів з Європейського союзу.

Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими, – наголосив очільник правління НАК "Нафтогаз”. Поширити

Згідно з його даними, офіційний Брюссель має намір повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому й не вимагає, щоб ми продовжували цей транзит.

Що відомо про позов Нафтогазу проти Газпрому

Як уже згадувалося раніше, НАК "Нафтогаз України" подала Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром".

Українська компанія вимагає від російського монополіста кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.