Нафтогаз назвав рік припинення транзиту російського газу Україною

НАК "Нафтогаз України" офіційно підтвердив, що не буде продовжувати транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.
Транзит російського газу Україною незабаром буде зупинений
Це рішення офіційно анонсував очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
За його словами, наша країна станом на сьогодні готова вже відмовитися від транзиту газу, зокрема враховуючи той фактор, що Росія не виконує умов контракту.
Що важливо розуміти, російський монополіст "Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (знаходиться фактично в окупованій зоні - ред.).
Він також звернув увагу на те, що офіційний Київ вимушений продовжувати транзит винятково для підтримки наших партнерів з Європейського союзу.
Згідно з його даними, офіційний Брюссель має намір повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому й не вимагає, щоб ми продовжували цей транзит.
Що відомо про позов Нафтогазу проти Газпрому
Як уже згадувалося раніше, НАК "Нафтогаз України" подала Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром".
Українська компанія вимагає від російського монополіста кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.
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