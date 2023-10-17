Ймовірність відключення газу взимку 2023-24 років наразі є цілком реальною.

Українцям потрібно бути готовими до можливих відключень газу

За словами очільника правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, через потенційні ракетні удари армії РФ дійсно можуть початися відключення газу у містах та регіонах.

Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Ми не можемо виключати, що масовані удари здатні призвести до "газового блекауту", - попередив він. Поширити

Олексій Чернишов звертає увагу на те, що у 2022 році вже були такі випадки.

Він також нагадав, що працівники компанії були змушені під обстрілами ремонтувати обладнання, щоб забезпечити газом 200 000 абонентів Донецької області.

Проте попри ризики компанія підготувалася до зими та продовжуватиме забезпечувати українців блакитним паливом, - запевнив глава правління “Нафтогаз”. Поширити

Звідки беруться лишні кубометри у платіжках

Як пояснюють представники НАК, коли українці невчасно подають показники лічильників газу, їм надходять невірні суми у платіжках.

Що важливо розуміти, якщо регулятор не отримує показників, він визначає вартість за місяць аналогічно до обсягів спожитого газу за цей же період минулого року.

Як уже згадувалося раніше, показники лічильників газу треба подавати з 28 по 5 число щомісяця.

Проте у випадку, якщо особа не живе в приміщенні й відповідно, не користується газом, їй потрібно подавати фактичні незмінні показники щомісяця.

Як подати показники лічильників газу

Для цього ви можете використати такі варіанти:

чат-боти;

СМС на короткий номер 4647;

особистий кабінет.

За наступними номерами, щоб подати показники, використовуючи IVR-меню: