Возможен ли "газовый блэкаут" в Украине — объяснение Нафтогаза

Украинцам нужно быть готовыми к возможным отключениям газа

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, из-за потенциальных ракетных ударов армии РФ действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах.

Безусловно, с приближением отопительного сезона более вероятно усиление таких атак. Мы не можем исключать, что массированные удары способны привести к "газовому блэкауту", – предупредил он. Поделиться

Алексей Чернышев обращает внимание на то, что в 2022 году уже были такие случаи.

Он также напомнил, что работники компании были вынуждены под обстрелами ремонтировать оборудование, чтобы обеспечить газом 200 тысяч абонентов Донецкой области.

Однако, несмотря на риски, компания подготовилась к зиме и будет продолжать снабжать украинцев голубым топливом, - заверил глава правления "Нафтогаз". Поделиться

Откуда берутся лишние кубометры в платежках

Как объясняют представители НАК, когда украинцы не вовремя представляют показатели счетчиков газа, им поступают неверные суммы в платежках.

Что важно понимать, если регулятор не получает показателей, он определяет стоимость за месяц аналогично объемам потребленного газа за этот же период в прошлом году.

Как уже упоминалось ранее, показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.

Однако в случае, если человек не живет в помещении и соответственно не пользуется газом, ему нужно подавать фактические неизменные показатели ежемесячно.

Как подать показатели счетчиков газа

Для этого вы можете использовать следующие варианты:

чат-боты;

СМС на номер 4647;

личный кабинет.

По следующим номерам, чтобы подать показатели, используя IVR-меню: