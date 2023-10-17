Возможен ли "газовый блэкаут" в Украине — объяснение Нафтогаза

Вероятность отключения газа зимой 2023-24 года вполне реальна.
Украинцам нужно быть готовыми к возможным отключениям газа
По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, из-за потенциальных ракетных ударов армии РФ действительно могут начаться отключение газа в городах и регионах.
Алексей Чернышев обращает внимание на то, что в 2022 году уже были такие случаи.
Он также напомнил, что работники компании были вынуждены под обстрелами ремонтировать оборудование, чтобы обеспечить газом 200 тысяч абонентов Донецкой области.
Откуда берутся лишние кубометры в платежках
Как объясняют представители НАК, когда украинцы не вовремя представляют показатели счетчиков газа, им поступают неверные суммы в платежках.
Что важно понимать, если регулятор не получает показателей, он определяет стоимость за месяц аналогично объемам потребленного газа за этот же период в прошлом году.
Как уже упоминалось ранее, показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.
Однако в случае, если человек не живет в помещении и соответственно не пользуется газом, ему нужно подавать фактические неизменные показатели ежемесячно.
Как подать показатели счетчиков газа
Для этого вы можете использовать следующие варианты:
чат-боты;
СМС на номер 4647;
личный кабинет.
По следующим номерам, чтобы подать показатели, используя IVR-меню:
066-300-2-888;
098-300-2-888;
093-300-2-888.
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