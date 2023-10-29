Нафтогаз назвал год прекращения транзита российского газа Украиной

НАК "Нафтогаз Украины" официально подтвердил, что не будет продолжать транзит российского газа по истечении срока действия контракта в 2024 году.

Транзит российского газа Украиной в скором времени будет остановлен

Это решение официально анонсировал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, наша страна по состоянию на сегодня готова уже отказаться от транзита газа, в частности учитывая тот фактор, что Россия не выполняет условий контракта.

Что важно понимать, российский монополист "Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка" (находится фактически в оккупированной зоне – ред.).

Поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит - ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств, – подчеркнул Алексей Чернышев. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что официальный Киев вынужден продолжать транзит исключительно для поддержки наших партнеров из Европейского союза.

Нет других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме, - подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз". Поделиться

Согласно его данным, официальный Брюссель намерен полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, потому и не требует, чтобы мы продолжали этот транзит.

Что известно об иске Нафтогаза против Газпрома

Как уже упоминалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины" подала Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) по действиям ПАО "Газпром".

Украинская компания требует от российского монополиста средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.