Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что в Украине для прохождения отопительного сезона в подземных хранилищах газа накоплено 15,75 млрд кубометров газа. Этого должно хватить для прохождения отопительного сезона.

В "Нафтогазе" оценили готовность Украины к отопительному сезону

На сегодняшний день уже есть 15,75 млрд кубометров газа. И к зиме ожидаем пересечь отметку в 16 млрд кубов. Достаточно ли этого? Ведь цифры в миллиардах кубометров не всегда понятны людям. Я должен заверить, что такие показатели абсолютно достаточны, чтобы пройти зиму уверенно. Также мы продолжим собственную добычу газа, – сказал он.



Защита наземной газовой инфраструктуры от российских обстрелов также усилена дополнительными бетонными плитами, так называемыми бигбегами, габионами и т.д., пояснил Чернышев.

В этом году "Нафтогаз" запустил рекордное количество новых скважин, что обеспечивает стабильное увеличение добычи.

Стоимость голубого топлива для населения в этом сезоне не будут поднимать, отметил глава компании.



В Киеве начали подключать отопление

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Подключение производится по заявкам их руководителей.

Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло.

Мэр отметил, что когда трое суток среднесуточная температура будет ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, тогда начнут подключать и коммунальные здания.

Тогда же по их заявкам подключат и дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), ведомственные.