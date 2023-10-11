Очільник НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов повідомив, що в Україні для проходження опалювального сезону в підземних сховищах газу накопичено 15,75 млрд кубометрів газу. Цього має вистачити для прохождення опалювального сезону.

У "Нафтогазі" оцінили готовність України до опалювального сезону

На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів. Чи достатньо цього? Бо ж цифри в мільярдах кубометрів не завжди зрозумілі людям. Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу, – сказав він.



Захист наземної газової інфраструктури від російських обстрілів також посилено додатковими бетонними плитами, так званими бігбегами, габіонами тощо, пояснив Чернишов.

Цього року «Нафтогаз» запустив рекордну кількість нових свердловин, що забезпечує стабільне збільшення видобутку.

Вартість блакитного палива для населення цього сезону не підійматимуть, зазначив очільник компанії.



У Києві почали підключати опалення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки. Підключення відбувається за заявками їхніх керівників.

Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

Мер зазначив, що коли три доби середньодобова температура буде нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, тоді розпочнуть підключати і комунальні будівлі.

Тоді ж за їхніми заявками підключать й будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), відомчі.