Из-за запрета экспорта. "Нафтогаз" выкупит у частных компаний весь объем газа

"Нафтогаз" готов приобрести весь объем газа у частного сектора, чтобы поддержать компании и их ликвидность и не допустить уменьшения украинской добычи.

"Нафтогаз" предлагает соглашение

В случае продления запрета на экспорт газа НАК "Нафтогаз України" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.

Об этом сообщает глава НАК Алексей Чернышев.

НАК готов приобрести весь объем газа, предложенный частным сектором. Мы будем готовы его покупать, потому что нам важна поддержка компаний и их ликвидности, чтобы ни в коем случае не уменьшилась украинская добыча. Я уверен, что мы с этим справимся, как справились в этом году, выкупив 700-800 млн куб газа, – сказал он. Поделиться

При этом он отметил, что речь идет о том объеме газа, который "частные компании не продадут в экономику".

Возможно, они продадут весь объем, и наше участие не будет нужно, но сейчас мы понимаем, что пока экономика не сможет потреблять весь этот объем. Хотя я и надеюсь, что все-таки потребление будет расти, потому что оно уже растет, – добавил глава группы. Поделиться

Отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, реальна перспектива сохранения запрета на экспорт газа в следующем году, Чернышев отметил:

Во время войны это непопулярные шаги, которые обеспечивают стабильность энергоснабжения. Пока мы не можем позволить прекратить это. Но УЭБ наконец-то начала работать по полной, и частники должны получить возможность продажи этого продукта. Поделиться

Запрет на экспорт газа в Украину

Кабинет Министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.

Цены на газ в Украине вырастают четвертый месяц подряд. Фактическая цена реализации природного газа в Украине за октябрь 2023 года составила 15,2 тысяч гривен за 1 тыс куб без НДС.

В то же время "Нафтогаз" продает газ населению по цене 7,96 тыс. грн. 1 тыс. куб (с НДС).