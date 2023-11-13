Из-за запрета экспорта. "Нафтогаз" выкупит у частных компаний весь объем газа

"Нафтогаз" готов приобрести весь объем газа у частного сектора, чтобы поддержать компании и их ликвидность и не допустить уменьшения украинской добычи.
"Нафтогаз" предлагает соглашение
В случае продления запрета на экспорт газа НАК "Нафтогаз України" сможет выкупить в следующем году весь предложенный частными газодобывающими компаниями ресурс.
Об этом сообщает глава НАК Алексей Чернышев.
При этом он отметил, что речь идет о том объеме газа, который "частные компании не продадут в экономику".
Отвечая на вопрос, насколько, по его мнению, реальна перспектива сохранения запрета на экспорт газа в следующем году, Чернышев отметил:
Запрет на экспорт газа в Украину
Кабинет Министров запретил экспорт газа из Украины в июне 2022 года.
Цены на газ в Украине вырастают четвертый месяц подряд. Фактическая цена реализации природного газа в Украине за октябрь 2023 года составила 15,2 тысяч гривен за 1 тыс куб без НДС.
В то же время "Нафтогаз" продает газ населению по цене 7,96 тыс. грн. 1 тыс. куб (с НДС).
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