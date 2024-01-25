Хакери атакували сайти та кол-центр Нафтогазу України

Сьогодні вранці невідомі хакери здійснили кібератаку на дата-центр компанії Нафтогаз України. Через напад сайти і кол-центр не працюють.
Дата-центр Нафтогазу атакували хакери
Вранці 25 січня компанія Нафтогаз України повідомила про хакерську атаку на свої Інтернет-ресурси.
Про це пресслужба компанії написала у Facebook.
Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр Нафтогазу не працюють через хакерську атаку.
Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться — поки невідомо.
Хакерська атака на "Київстар"
12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.
Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок.
Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.
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