Хакери атакували сайти та кол-центр Нафтогазу України
Категорія
Україна
Дата публікації

Хакери атакували сайти та кол-центр Нафтогазу України

Нафтогаз
Джерело:  Нафтогаз України

Сьогодні вранці невідомі хакери здійснили кібератаку на дата-центр компанії Нафтогаз України. Через напад сайти і кол-центр не працюють.

Дата-центр Нафтогазу атакували хакери

Вранці 25 січня компанія Нафтогаз України повідомила про хакерську атаку на свої Інтернет-ресурси.

Про це пресслужба компанії написала у Facebook.

Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр Нафтогазу не працюють через хакерську атаку.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться — поки невідомо.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок.

Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

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