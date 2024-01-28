Хакеры из РФ планируют мощную кибератаку на правительство Украины — The Guardian

Хакерская группа NoName05716 утверждает, что вместе с подобными группировками – 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix – вскоре атакует Кабинет Министров Украины.
Российские хакеры готовятся к масштабной кибератаке против Украины
Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на правительство Украины.
Об этом сообщает The Guardian.
Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.
Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.
Хакерская атака на "Нафтогаз Украины"
Утром 25 января компания "Нафтогаз Украины" сообщила о хакерской атаке на свои Интернет-ресурсы.
Как отмечают в компании, вебсайт и колл-центр Нафтогаза не работают из-за хакерской атаки.
О сроках возобновления работы сервисов обещают сообщить дополнительно. Когда это произойдет – пока неизвестно.
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