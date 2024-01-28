Хакеры из РФ планируют мощную кибератаку на правительство Украины — The Guardian

Хакерская группа NoName05716 утверждает, что вместе с подобными группировками – 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix – вскоре атакует Кабинет Министров Украины.

Российские хакеры готовятся к масштабной кибератаке против Украины

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на правительство Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.

Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.

Хакерская атака на "Нафтогаз Украины"

Утром 25 января компания "Нафтогаз Украины" сообщила о хакерской атаке на свои Интернет-ресурсы.

Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании, – говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в компании, вебсайт и колл-центр Нафтогаза не работают из-за хакерской атаки.

О сроках возобновления работы сервисов обещают сообщить дополнительно. Когда это произойдет – пока неизвестно.