Хакери з РФ планують потужну кібератаку на уряд України — The Guardian

Хакерська група NoName05716 стверджує, що разом з подібними угрупованнями – 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix – незабаром атакує Кабінет Міністрів України.

Російські хакери готуються до масштабної кібератаки проти України

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Про це повідомляє The Guardian.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.

Хакерська атака на "Нафтогаз України"

Вранці 25 січня компанія Нафтогаз України повідомила про хакерську атаку на свої Інтернет-ресурси.

Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії, – йдеться у повідомленні. Поширити

Як зазначають у компанії, вебсайт та кол-центр Нафтогазу не працюють через хакерську атаку.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково. Коли це станеться – поки невідомо.