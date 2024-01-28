Хакеры осуществили кибератаку на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

28 января состоялась DDoS-атака на Координационный штаб по обращению с военнопленными. В целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам Штаба.
Хакеры атаковали украинский Координационный штаб
Сегодня на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными была осуществлена DDoS-атака.
Об этом сообщает Координационный штаб в Telegram.
При этом в штабе отметили, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.
Российские хакеры готовятся к масштабной кибератаке против Украины
Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство.
Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.
Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.
Падение российского самолета Ил-76
24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Россия заявила о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.
Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.
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