Хакери здійснили кібератаку на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

28 січня відбулася DDoS-атака на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. З метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів Штабу.

Хакери атакували український Координаційний штаб

Сьогодні на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була здійснена DDoS-атака.

Про це повідомляє Координаційний штаб у Telegram.

Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу, – йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому у штабі зазначили, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі, – зазначили у Штабі. Поширити

Російські хакери готуються до масштабної кібератаки проти України

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Росія заявила про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.