США знешкодили масштабну мережу хакерів російської розвідки

У січні 2024 року санкціонована судом операція нейтралізувала мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка і які використовуються "для приховування та іншого забезпечення різних злочинів".
ФБР зруйнувало російську хакерську мережу
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США і його міжнародні партнери зруйнували мережу з понад 1000 зламаних роутерів, встановлених Росією для проведення кібероперацій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.
Про це заявив на брифінгу директор ФБР Крістофер Рей.
За словами директора ФБР, з моменту вторгнення в Україну Росія вела розвідку в енергетичному секторі США.
І це особливо тривожна тенденція, тому що ми знаємо, що як тільки доступ встановлено, хакер може переключитися зі збору інформації на атаку швидко і без попередження. Зрештою, Росія зробила вбивства, зґвалтування і безчинства своїм товаром і предметом торгівлі. Тому ніхто не повинен ставити під сумнів її постійну готовність здійснювати руйнівні кібератаки до і під час військового конфлікту.
10 млн дол за хакерів ФСБ
Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки Росії Руслана Перетятька та Андрія Корінця, яких звинуватили у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.
Про це заявив американський Мінфін.
Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.
Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.
Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.
Крім того, Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти росіян, де їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики.
А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн дол за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.
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