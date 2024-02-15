США знешкодили масштабну мережу хакерів російської розвідки

У січні 2024 року санкціонована судом операція нейтралізувала мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка і які використовуються "для приховування та іншого забезпечення різних злочинів".

ФБР зруйнувало російську хакерську мережу

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США і його міжнародні партнери зруйнували мережу з понад 1000 зламаних роутерів, встановлених Росією для проведення кібероперацій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Про це заявив на брифінгу директор ФБР Крістофер Рей.

Ми провели санкціоновану судом технічну операцію, щоб відключити російське ГРУ від понад тисячі домашніх і малих корпоративних роутерів, ми зачинили їм двері, позбавивши ГРУ доступу до ботнету , який воно використовувало для проведення кібероперацій проти країн по всьому світу, в тому числі проти Америки і наших союзників в Європі. Крістофер Рей Директор ФБР

За словами директора ФБР, з моменту вторгнення в Україну Росія вела розвідку в енергетичному секторі США.

І це особливо тривожна тенденція, тому що ми знаємо, що як тільки доступ встановлено, хакер може переключитися зі збору інформації на атаку швидко і без попередження. Зрештою, Росія зробила вбивства, зґвалтування і безчинства своїм товаром і предметом торгівлі. Тому ніхто не повинен ставити під сумнів її постійну готовність здійснювати руйнівні кібератаки до і під час військового конфлікту.

10 млн дол за хакерів ФСБ

Міністерство фінансів США спільно з Великою Британією оголосило про санкції проти двох агентів Федеральної служби безпеки Росії Руслана Перетятька та Андрія Корінця, яких звинуватили у багаторічному шпигунстві за політиками, урядовцями й діячами.

Про це заявив американський Мінфін.

Як вказує відомство, Кремль використовує контрольовані ФСБ численні хакерські угруповання для підривної діяльності проти США та їхніх союзників і партнерів. Щонайменше у 2022 році здійснили кібератаку проти низки американських федеральних установ.

Одним із методів кібератак росіян був таргетований фішинг (spear fishing) – атака на конкретних людей чи організації через, як правило, повідомлення електронної пошти з посиланнями, які давали доступ до пристроїв жертв.

Із цією діяльністю пов’язані офіцери ФСБ Руслан Перетятько та Андрій Корінець, проти яких США оголосили санкції. Обоє принаймні у 2016-2020 роках розсилали фішингові електронні листи, а також використовували програми для зламу акаунтів і віддаленого доступу до уражених пристроїв.

Крім того, Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти росіян, де їм інкримінують злочинну хакерську змову проти американських осіб, зокрема працівників об'єктів Міністерства енергетики.

А Держдеп США оголосив нагороду в розмірі до 10 млн дол за інформацію, як дозволить притягти Перетятька й Корінця до відповідальності.