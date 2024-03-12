Що відомо про масштабну хакерську атаку ГУР на державні сайти РФ

Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.

Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.

У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.

Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.

Внаслідок кібератаки було знищено 60 терабайтів даних, а також зашифровано сотні доменних комп'ютерів користувачів, де зберігалися важливі дані.

ФГУП "Стандартінформ" є підрозділом Росстандарту, який займається випуском та дистрибуцією нормативних документів у сфері стандартизації, а також здійснює оцінку документації та участь у міжнародних та регіональних стандартизаційних процесах.

Акціонерне товариство "Станкопром" являє собою російський верстатобудівний холдинг.

ФКУ "Ведомственная охрана Мінфина Росії" виконує функції забезпечення порядку та безпеки в рамках своєї компетенції.

Що відомо про наслідки кібератаки ГУР на структури Міноборони РФ

Раніше повідомлялось, що на початку січня цього року хакери з групи Blackjack отримали доступ до систем російського державного підприємства “Головне військово-будівельне управління по спеціальним об’єктам”.

Після цього вони заволоділи 1,2 терабайтами інформації, яка має відношення до стратегічних військових об’єктів країни-агресорки, включно з понад 500 документами на військові споруди міністерства оборони Росії.

Зазначається, що серед іншого було отримано доступ до інформації про щодо арсеналів, майданчиків для протиповітряних ракетних комплексів, командних центрів, казарм та інших об’єктів.

Окрім цього, кібервійська вивели з ладу 7 серверів і зашифрували понад 150 комп’ютерів працівників, залишивши їх без доступу до всіх даних і резервних копій.