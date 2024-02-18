Російські хакери здійснили кібератаку на медіа України — Держспецзв'язку

18 лютого декілька відомих українських медіавидань потрапили під атаку російських хакерів. Соцмережі “Української правди”, Liga.net, Апострофу та Телеграфу зламані, на них розміщена фейкова інформація.

Хакери РФ атакували українські медіа

Російські хакери здійснили атаку на низку відомих українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент.

Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила у Telegram.

Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

Повідомляється, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уже звернулися представники видань Liga.net, «Українська правда», «Апостроф» і «Телеграф».

У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.

Так, 18 лютого видання LIGA.net заявило, що невідомі зламали його сайт й опублікували там фейкову новину про нібито «розгром» елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.

«Українська правда» поінформувала про злам її акаунту в соцмережі Х. На сторінці видання теж з'явився фейк про «розгром» елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Російські хакери готуються до масштабної кібератаки проти України

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Про це повідомляє The Guardian.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.