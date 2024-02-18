Российские хакеры осуществили кибератаку на медиа Украины — Госспецсвязи

18 февраля несколько известных украинских медиаизданий попали под атаку российских хакеров. Соцсети "Украинской правды", Liga.net, Апострофа и Телеграфа взломаны, на них размещена фейковая информация.

Хакеры РФ атаковали украинские медиа

Российские хакеры совершили атаку на ряд известных украинских медиа, специалисты уже исследуют этот инцидент.

Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в Telegram.

Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

Сообщается, что к правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, уже обратились представители изданий Liga.net, Украинская правда, Апостроф и Телеграф.

В случае подозрения на хакерскую атаку, CERT-UA призывает сразу обращаться к специалистам команды.

Так, 18 февраля издание LIGA.net заявило, что неизвестные сломали его сайт и опубликовали там фейковую новость о якобы «разгроме» элитных подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области.

«Украинская правда» проинформировала о сломе ее аккаунта в соцсети Х. На странице издания тоже появился фейк о «разгроме» элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

Российские хакеры готовятся к масштабной кибератаке против Украины

Пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на правительство Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Хакерская группа утверждает, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.

Кибератаки стали предметом беспокойства украинских чиновников с самого начала войны, а контактная группа по обороне Украины сформировала IT-коалицию из 12 стран.