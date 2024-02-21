СБУ спільно з західними партнерами викрила міжнародне угруповання хакерів LockBit

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з правоохоронними органами США, Великої Британії, Євросоюзу та інших країн-партнерів провели масштабну спецоперацію у різних частинах світу для притягнення до відповідальності хакерів LockBit.

CБУ провела кібероперацію щодо викриття хакерського угруповання LockBit

Зловмисники викрадали у відомих компаній таємну інформацію і персональні дані, а потім вимагали за них «викуп».

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

У результаті спільних дій викрито учасників потужного міжнародного угруповання хакерів під назвою LockBit .

Серед організаторів та учасників угруповання були громадяни України та РФ.

Протягом майже 5 років зловмисники здійснили більше ніж 3 тис кібератак проти фінансових установ та корпорацій західних країн, які надають оборонну допомогу Україні.

Задокументовано, що тільки з однієї із американських компаній хакери вимагали понад 90 млн дол США. Поширити

Для викрадення корпоративних відомостей хакери використовували спеціально розроблені програми-вимагачі.

За даними розслідування, учасники угруповання дистанційно «запускали» шкідливе програмне забезпечення на комп’ютери користувачів. Після цього «вірус» збирав закриту інформацію, а потім блокував роботу комп’ютерної техніки і «пропонував» її відновити після сплати грошей.

У разі відмови — зловмисники погрожували не тільки паралізувати весь технологічний процес потерпілих компаній, але й «злити» їхні конфіденційні відомості у відкриту мережу.

У результаті багатоетапної спецоперації СБУ та західних партнерів даркнет-сайти хакерського угруповання заблоковані правоохоронцями.

Крім того у США та семи країнах Євросоюзу вилучено понад 30 серверів, з яких зловмисники проводили кібератаки і де зберігали викрадені дані.

Разом з цим заблоковано понад 200 криптовалютних рахунків злочинного угруповання.

У ході слідчих дій в Україні виявлено мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності. Отримані речові докази будуть надані міжнародним партнерам для продовження розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Кібероперацію проводили спільно з Національною поліцією, Європолом та Офісом Генерального прокурора.

Російські хакери LockBit опинилися під санкціями США

Російські кіберзлочинці потрапили під американські санкції.

Про це 20 лютого повідомило Міністерство фінансів США.

Зазначається, що два росіянина є представниками групи розробників програм-вимагачів LockBit з РФ.

Це перша дія в рамках триваючих спільних зусиль Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань і наших міжнародних партнерів, націлених на LockBit. Поширити

Сполучені Штати не терпітимуть спроб вимагати та красти в своїх громадян і установ, зазначили у міністерстві.