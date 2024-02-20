США запровадили санкції проти російських кіберзлочинців LockBit

20 лютого Сполучені Штати Америки ухвалили санкції проти двох росіян, які займалися здирництвом у складі кіберугруповання LockBit.

Російські хакери LockBit опинилися під санкціями США

Російські кіберзлочинці потрапили під американські санкції.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що два росіянина є представниками групи розробників програм-вимагачів LockBit з РФ.

Це перша дія в рамках триваючих спільних зусиль Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань і наших міжнародних партнерів, націлених на LockBit.

Сполучені Штати не терпітимуть спроб вимагати та красти в своїх громадян і установ, зазначили у мінстерстві.

Вашингтон продовжить свій загальнодержавний підхід до захисту від шкідливої кібердіяльності та використовуватиме всі доступні інструменти, щоб притягнути до відповідальності суб'єктів, які створюють ці загрози. Воллі Адейемо Заступник міністра фінансів США

Що відомо про LockBit

У Мінфіні повідомили, що Росія продовжує пропонувати безпечну гавань для кіберзлочинців, де такі групи, як LockBit, можуть вільно запускати атаки з використанням програм-здирників проти Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів.

LockBit – це російська група здирників, уперше виявлена у 2019 році і найбільш відома своїм однойменним варіантом програми-вимагача.

Ці атаки програм-вимагачів були націлені на критично важливу інфраструктуру, включно з лікарнями, школами та фінансовими установами. Примітно, що LockBit несе відповідальність за атаку програми-вимагача в листопаді 2023 року на американського брокера-дилера Промислово-комерційного банку Китаю.

Сполучені Штати є світовим лідером у боротьбі з кіберзлочинністю і мають намір використовувати всі доступні повноваження та інструменти для захисту американців від кіберзагроз. Уряд США надає критично важливі ресурси для підтримки потенційних жертв у захисті від атак програм-здирників, – йдеться у повідомленні.

США ввели обмеження проти:

Івана Геннадійовича Кондратьєва, керівника дочірньої підгрупи LockBit. Кондратьєв широко відомий у кіберзлочинному світі як "Bassterlord";

Артура Сунгатова – займається здирництвом Lockbit і бере активну участь в атаках із використанням програм-вимагачів LockBit.

Санкції США проти кіберзлочинців із РФ

У вересні Сполучені Штати Америки і Британія запровадили санкції проти членів російської банди хакерів із Trickbot.

Також у листопаді Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.

А в січні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти росіянина, який причетний до кібератаки на австралійську компанію Medibank.