США запровадили санкції проти російських кіберзлочинців LockBit

20 лютого Сполучені Штати Америки ухвалили санкції проти двох росіян, які займалися здирництвом у складі кіберугруповання LockBit.
Російські хакери LockBit опинилися під санкціями США
Російські кіберзлочинці потрапили під американські санкції.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Зазначається, що два росіянина є представниками групи розробників програм-вимагачів LockBit з РФ.
Це перша дія в рамках триваючих спільних зусиль Міністерства юстиції США, Федерального бюро розслідувань і наших міжнародних партнерів, націлених на LockBit.
Сполучені Штати не терпітимуть спроб вимагати та красти в своїх громадян і установ, зазначили у мінстерстві.
Що відомо про LockBit
У Мінфіні повідомили, що Росія продовжує пропонувати безпечну гавань для кіберзлочинців, де такі групи, як LockBit, можуть вільно запускати атаки з використанням програм-здирників проти Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів.
LockBit – це російська група здирників, уперше виявлена у 2019 році і найбільш відома своїм однойменним варіантом програми-вимагача.
Ці атаки програм-вимагачів були націлені на критично важливу інфраструктуру, включно з лікарнями, школами та фінансовими установами. Примітно, що LockBit несе відповідальність за атаку програми-вимагача в листопаді 2023 року на американського брокера-дилера Промислово-комерційного банку Китаю.
Сполучені Штати є світовим лідером у боротьбі з кіберзлочинністю і мають намір використовувати всі доступні повноваження та інструменти для захисту американців від кіберзагроз. Уряд США надає критично важливі ресурси для підтримки потенційних жертв у захисті від атак програм-здирників, – йдеться у повідомленні.
США ввели обмеження проти:
Івана Геннадійовича Кондратьєва, керівника дочірньої підгрупи LockBit. Кондратьєв широко відомий у кіберзлочинному світі як "Bassterlord";
Артура Сунгатова – займається здирництвом Lockbit і бере активну участь в атаках із використанням програм-вимагачів LockBit.
Санкції США проти кіберзлочинців із РФ
У вересні Сполучені Штати Америки і Британія запровадили санкції проти членів російської банди хакерів із Trickbot.
Також у листопаді Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів.
А в січні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти росіянина, який причетний до кібератаки на австралійську компанію Medibank.
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