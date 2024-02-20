США ввели санкции против российских киберпреступников LockBit
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США ввели санкции против российских киберпреступников LockBit

U.S.Department of a Treasury
Флаг США
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20 февраля Соединенные Штаты Америки приняли санкции против двух россиян, занимавшихся вымогательством в составе кибергруппировки LockBit.

Российские хакеры LockBit оказались под санкциями США

Российские киберпреступники попали под американские санкции.

Об этом сообщает Министерство финансов США .

Отмечается, что два россиянина являются представителями группы разработчиков программ-вымогателей LockBit из РФ.

Это первое действие в рамках продолжающихся совместных усилий Министерства юстиции США, Федерального бюро расследований и наших международных партнеров, направленных на LockBit.

Соединенные Штаты не позволят никому требовать и воровать у своих граждан и учреждений, отметили в министерстве.

Вашингтон продолжит свой общегосударственный подход к защите от вредной кибердеятельности и будет использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности субъектов, создающих эти угрозы.

Уолли Адейемо

Уолли Адейемо

Заместитель министра финансов США

Что известно о LockBit

В Минфине сообщили, что Россия продолжает предлагать безопасную гавань для киберпреступников, где такие группы как LockBit могут свободно запускать атаки с использованием программ-вымогателей против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров.

LockBit – это российская группа вымогателей, впервые обнаруженная в 2019 году и наиболее известная своим одноименным вариантом программы-вымогателя.

Эти атаки программ-вымогателей были нацелены на критически важную инфраструктуру, включая больницы, школы и финансовые учреждения. Примечательно, что LockBit несет ответственность за атаку программы-вымогателя в ноябре 2023 года на американского брокера-дилера Промышленно коммерческого банка Китая.

Соединенные Штаты являются мировым лидером по борьбе с киберпреступностью и намерены использовать все доступные полномочия и инструменты для защиты американцев от киберугроз. Правительство США предоставляет критически важные ресурсы для поддержки потенциальных жертв в защите от атак программ-вымогателей, говорится в сообщении.

США ввели ограничения против:

  • Ивана Геннадиевича Кондратьева, руководителя дочерней подгруппы LockBit. Кондратьев широко известен в киберпреступном мире как "Bassterlord";

  • Артура Сунгатова – занимается вымогательством Lockbit и активно участвует в атаках с использованием программ-вымогателей LockBit.

Санкции США против киберпреступников из РФ

В сентябре Соединенные Штаты Америки и Британия ввели санкции против членов российской хакерской банды из Trickbot.

Также в ноябре США объявили о введении санкций против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.

А в январе Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиянина, причастного к кибератаке на австралийскую компанию Medibank.

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