СБУ совместно с западными партнерами разоблачила международную хакерскую группировку LockBit
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ совместно с западными партнерами разоблачила международную хакерскую группировку LockBit

СБУ
СБУ
Читати українською

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и других стран-партнеров провели масштабную спецоперацию в разных частях мира по привлечению к ответственности хакеров LockBit.

CБУ провела кибероперацию по разоблачению хакерской группировки LockBit

Злоумышленники угоняли у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них «выкуп».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

В результате совместных действий разоблачены участники мощной международной группировки хакеров под названием LockBit .

Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и РФ.

В течение почти 5 лет злоумышленники осуществили более 3 тыс кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, оказывающих оборонную помощь Украине.

Задокументировано, что только одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долл США.

Для угона корпоративных сведений хакеры использовали специально разработанные программы-вымогатели.

По данным расследования, участники группировки дистанционно запускали вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. После этого вирус собирал закрытую информацию, а затем блокировал работу компьютерной техники и предлагал ее восстановить после уплаты денег.

В случае отказа злоумышленники угрожали не только парализовать весь технологический процесс потерпевших компаний, но и «слить» их конфиденциальные сведения в открытую сеть.

В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнеров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями.

Кроме того, в США и семи странах Евросоюза изъято более 30 серверов, из которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные.

При этом заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.

В ходе следственных действий в Украине обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с поличным. Полученные вещдоки будут предоставлены международным партнерам для продолжения расследования и привлечения виновных к ответственности.

Кибероперация проводилась совместно с Национальной полицией, Европолом и Офисом Генерального прокурора.

Российские хакеры LockBit оказались под санкциями США

Российские киберпреступники попали под американские санкции.

Об этом 20 февраля сообщило Министерство финансов США .

Отмечается, что два россиянина являются представителями группы разработчиков программ-вымогателей LockBit из РФ.

Это первое действие в рамках продолжающихся совместных усилий Министерства юстиции США, Федерального бюро расследований и наших международных партнеров, направленных на LockBit.

Соединенные Штаты не будут пытаться требовать и воровать у своих граждан и учреждений, отметили в министерстве.

Вашингтон продолжит свой общегосударственный подход к защите от вредной кибердеятельности и будет использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности субъектов, создающих эти угрозы.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хакеры LockBit сообщают об изломе одной из важнейших в мире компаний
Хакеры LockBit сообщают об изломе одной из важнейших в мире компаний
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские хакеры осуществили кибератаку на медиа Украины — Госспецсвязи
Госспецсвязи
Хакеры
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против российских киберпреступников LockBit
U.S.Department of a Treasury
Флаг США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?