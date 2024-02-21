СБУ совместно с западными партнерами разоблачила международную хакерскую группировку LockBit

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и других стран-партнеров провели масштабную спецоперацию в разных частях мира по привлечению к ответственности хакеров LockBit.
CБУ провела кибероперацию по разоблачению хакерской группировки LockBit
Злоумышленники угоняли у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них «выкуп».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
В результате совместных действий разоблачены участники мощной международной группировки хакеров под названием LockBit .
Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и РФ.
В течение почти 5 лет злоумышленники осуществили более 3 тыс кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, оказывающих оборонную помощь Украине.
Для угона корпоративных сведений хакеры использовали специально разработанные программы-вымогатели.
По данным расследования, участники группировки дистанционно запускали вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. После этого вирус собирал закрытую информацию, а затем блокировал работу компьютерной техники и предлагал ее восстановить после уплаты денег.
В случае отказа злоумышленники угрожали не только парализовать весь технологический процесс потерпевших компаний, но и «слить» их конфиденциальные сведения в открытую сеть.
В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнеров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями.
Кроме того, в США и семи странах Евросоюза изъято более 30 серверов, из которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные.
При этом заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.
В ходе следственных действий в Украине обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с поличным. Полученные вещдоки будут предоставлены международным партнерам для продолжения расследования и привлечения виновных к ответственности.
Кибероперация проводилась совместно с Национальной полицией, Европолом и Офисом Генерального прокурора.
Российские хакеры LockBit оказались под санкциями США
Российские киберпреступники попали под американские санкции.
Об этом 20 февраля сообщило Министерство финансов США .
Отмечается, что два россиянина являются представителями группы разработчиков программ-вымогателей LockBit из РФ.
Соединенные Штаты не будут пытаться требовать и воровать у своих граждан и учреждений, отметили в министерстве.
Вашингтон продолжит свой общегосударственный подход к защите от вредной кибердеятельности и будет использовать все доступные инструменты для привлечения к ответственности субъектов, создающих эти угрозы.
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