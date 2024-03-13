Морські дрони “Magura V5”, які розробили та створюють безпосередньо в Україні, допомогли бійцям ГУР МОУ провести чимало успішних операцій.

Як працюють дрони “Magura V5”

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що морські дрони “Magura V5” змогли здійснити справжню революцію у веденні бойових дій проти Росії на морі.

Розвідувальний корабель «іван хурс», десантні судна «акула» та «серна», ракетний корабель «івановєц», великий десантний корабель «цезарь куніков» та патрульний корабель чф рф «cєрґєй котов» — пішли на дно завдяки українським морським дронам “Magura V5”, — розповідають у ГУР. Поширити

Командир спецпідрозділу ГУР МО України Group-13 з позивним “Тринадцятий” розповідає, що цей дрон не виділяє багато тепла, саме тому його майже не видно для тепловізійних камер.

Він — із пластику, тому навіть радарам важко його побачити, — зазначає боєць. Поширити

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За словами командира спецпідрозділу Group-13, полювання на військовий корабель загарбників можуть тривати днями.

Що важливо розуміти, увесь цей час оператори мають залишатися сконцентрованими на ворожих об’єктах.

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Group-13 двічі атакувала і пошкоджувала його, але потопити вдалося лише з третьої спроби, — розповідає розвідник. Поширити

Як уже згадувало раніше, у результаті удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.