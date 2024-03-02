Боєць ГУР Махно попередив про “другий фронт” Росії у США та Європі

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» з позивним “Махно” звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що Росія воює не лише безпосередньо на полі бою, а й відкрила “другий фронт” в Європі та США, щоб послабити підтримку України. Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв'ю online.ua.
Росія відкрила ще один фронт проти України
Як зазначає воїн ГУР, неважко здогадатися, що все, що відбувається більше спрямовано на найближчих сусідів України.
Путін зацікавлений у тому, щоб офіційні Київ та Варшава не змогли дійти згоди з приводу ключових питань.
На переконання “Махно”, блокування українсько-польського кордону під виглядом соціальних та економічних проблем найбільше перешкоджає постачанню зброї в Україну.
“Махно” дав пораду польському народу
Воїн закликає поляків не забувати, що ми були і залишаємося спорідненими народами, які мають спільну історію.
Окрім того, він закликає прочитати книжку польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем».
«Махно» звертає увагу на те, що коли поляки і українці між собою сперечалися та воювали, в результаті вигравала Москва.
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