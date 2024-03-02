Боєць ГУР Махно попередив про “другий фронт” Росії у США та Європі

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» з позивним “Махно” звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що Росія воює не лише безпосередньо на полі бою, а й відкрила “другий фронт” в Європі та США, щоб послабити підтримку України. Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв'ю online.ua.

Росія відкрила ще один фронт проти України

Якщо ми бачимо, що поляки на кордоні виставили плакат, що "Путін наведе порядок і в Україні, і в Брюсселі", і виставили “червону ганчірку”, то зрозуміло, що це, звідки воно є. Звідки він взяв ту “червону ганчірку”? Махно Боєць “Артану”

Як зазначає воїн ГУР, неважко здогадатися, що все, що відбувається більше спрямовано на найближчих сусідів України.

Путін зацікавлений у тому, щоб офіційні Київ та Варшава не змогли дійти згоди з приводу ключових питань.

На переконання “Махно”, блокування українсько-польського кордону під виглядом соціальних та економічних проблем найбільше перешкоджає постачанню зброї в Україну.

Зараз переломні моменти відбуваються на фронті і нестача зброї в нас зараз — основна проблема. І коли перекривається кордон, коли зброя навіть вже йде, але перекривається кордон. У даному випадку найбільшу роль тут грає Польща. Що полякам можна сказати? Хай звернуться до своєї історії, — наголошує боєць “Артану”. Поширити

“Махно” дав пораду польському народу

Воїн закликає поляків не забувати, що ми були і залишаємося спорідненими народами, які мають спільну історію.

Окрім того, він закликає прочитати книжку польського письменника Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем».

«Махно» звертає увагу на те, що коли поляки і українці між собою сперечалися та воювали, в результаті вигравала Москва.