Як насправді Буданов змусив солдатів РФ здатися в полон — відео

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» з позивним “Махно” в інтерв'ю online.ua розповів в про те, як шеф української розвідки Кирило Буданов хитрістю змусив здатися в полон російських загарбників, а також врятував життя одного зі своїх воїнів.
ГУР бореться за життя кожного свого воїна
Ні для кого не секрет, що глава ГУР не просто розроблює та керує спецопераціями української розвідки, а й доволі часто бере в них безпосередню участь.
За словами бійця “Махно”, під час однієї з операцій боєць з суміжного підрозділу потрапив у полон. Взявши його радіостанцію, побратими одразу доповіли про це штабу.
Солдати РФ хотіли обміняти полоненого українського військового можливість вийти з оточення живими.
Що важливо розуміти, вони знаходилися на позиціях, координати яких знав спецпідрозділ, який міг ліквідувати їх артилерією.
“Махно” наголошує: ідеологія ГУР — це думати про кожну людину і відвоювати кожну людину, боротися за життя бійців.
Буданов ніколи не кидає напризволяще своїх воїнів
Проте ситуація різко змінилася, коли про все дізнався глава ГУР Кирило Буданов, який у той час знаходився на пункті управління.
Він взяв радіостанцію і розпочав переговори з окупантами.
За словами “Махно”, шеф української розвідки швидко знайшов правильний підхід до росіян:
Як загадує “Махно”, слова Буданова мали миттєвий ефект, оскільки солдати РФ одразу “наклали в штани”, здалися і віддали українського бійця.
Після цього випадку воїн “Артан” зрозумів, що генерал-лейтенант Буданов — людина з холодним розумом, яка не піддається емоціям.
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