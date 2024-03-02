Як насправді Буданов змусив солдатів РФ здатися в полон — відео

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» з позивним “Махно” в інтерв'ю online.ua розповів в про те, як шеф української розвідки Кирило Буданов хитрістю змусив здатися в полон російських загарбників, а також врятував життя одного зі своїх воїнів.

ГУР бореться за життя кожного свого воїна

Ні для кого не секрет, що глава ГУР не просто розроблює та керує спецопераціями української розвідки, а й доволі часто бере в них безпосередню участь.

За словами бійця “Махно”, під час однієї з операцій боєць з суміжного підрозділу потрапив у полон. Взявши його радіостанцію, побратими одразу доповіли про це штабу.

Солдати РФ хотіли обміняти полоненого українського військового можливість вийти з оточення живими.

Що важливо розуміти, вони знаходилися на позиціях, координати яких знав спецпідрозділ, який міг ліквідувати їх артилерією.

“Махно” наголошує: ідеологія ГУР — це думати про кожну людину і відвоювати кожну людину, боротися за життя бійців.

Тому спочатку командири сказали: "та навіщо нам ті пі**ри, хай вони віддають нашого бійця, і хай йдуть звідти", — згадує боєць “Артан”. Поширити

Буданов ніколи не кидає напризволяще своїх воїнів

Проте ситуація різко змінилася, коли про все дізнався глава ГУР Кирило Буданов, який у той час знаходився на пункті управління.

Він взяв радіостанцію і розпочав переговори з окупантами.

За словами “Махно”, шеф української розвідки швидко знайшов правильний підхід до росіян:

Значить так, ви нікуди не дінетесь. Ми всі ваші позиції маємо. Ми зараз вас накриваємо артою, якщо раптом щось з нашим пацаном станеться. У мене для вас іншого варіанту немає, що вам запропонувати: ви віддаєте нам нашу людину і здаєтеся в полон. Інакше ми просто там зараз все перетворюємо в попіл і вийти у вас не вийде. Це вам сказав генерал Буданов. Знаєте такого? Якщо не знаєте, подивіться в інтернеті. Кирило Буданов Глава ГУР МОУ

Як загадує “Махно”, слова Буданова мали миттєвий ефект, оскільки солдати РФ одразу “наклали в штани”, здалися і віддали українського бійця.