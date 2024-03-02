Як насправді Буданов змусив солдатів РФ здатися в полон — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Як насправді Буданов змусив солдатів РФ здатися в полон — відео

Кирило Буданов
Джерело:  online.ua

Боєць підрозділу активних дій ГУР МОУ «Артан» з позивним “Махно” в інтерв'ю online.ua розповів в про те, як шеф української розвідки Кирило Буданов хитрістю змусив здатися в полон російських загарбників, а також врятував життя одного зі своїх воїнів.

ГУР бореться за життя кожного свого воїна

Ні для кого не секрет, що глава ГУР не просто розроблює та керує спецопераціями української розвідки, а й доволі часто бере в них безпосередню участь.

За словами бійця “Махно”, під час однієї з операцій боєць з суміжного підрозділу потрапив у полон. Взявши його радіостанцію, побратими одразу доповіли про це штабу.

Солдати РФ хотіли обміняти полоненого українського військового можливість вийти з оточення живими.

Що важливо розуміти, вони знаходилися на позиціях, координати яких знав спецпідрозділ, який міг ліквідувати їх артилерією.

“Махно” наголошує: ідеологія ГУР — це думати про кожну людину і відвоювати кожну людину, боротися за життя бійців.

Тому спочатку командири сказали: "та навіщо нам ті пі**ри, хай вони віддають нашого бійця, і хай йдуть звідти", — згадує боєць “Артан”.

Буданов ніколи не кидає напризволяще своїх воїнів

Проте ситуація різко змінилася, коли про все дізнався глава ГУР Кирило Буданов, який у той час знаходився на пункті управління.

Він взяв радіостанцію і розпочав переговори з окупантами.

За словами “Махно”, шеф української розвідки швидко знайшов правильний підхід до росіян:

Значить так, ви нікуди не дінетесь. Ми всі ваші позиції маємо. Ми зараз вас накриваємо артою, якщо раптом щось з нашим пацаном станеться. У мене для вас іншого варіанту немає, що вам запропонувати: ви віддаєте нам нашу людину і здаєтеся в полон. Інакше ми просто там зараз все перетворюємо в попіл і вийти у вас не вийде. Це вам сказав генерал Буданов. Знаєте такого? Якщо не знаєте, подивіться в інтернеті.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МОУ

Як загадує “Махно”, слова Буданова мали миттєвий ефект, оскільки солдати РФ одразу “наклали в штани”, здалися і віддали українського бійця.

Після цього випадку воїн “Артан” зрозумів, що генерал-лейтенант Буданов — людина з холодним розумом, яка не піддається емоціям.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Не лише перемога. Буданов назвав головну ціль України у війні проти РФ
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну — Буданов
Кирило Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов змусив росіян здатися у полон. Боєць «Махно» підрозділу ГУР «Артан» про невідомі деталі спецоперацій
Боєць «Махно»

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?