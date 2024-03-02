Как на самом деле Буданов заставил солдат РФ сдаться в плен — видео

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным "Махно" в интервью online.ua рассказал о том, как шеф украинской разведки Кирилл Буданов хитростью заставил сдаться в плен российских захватчиков, а также спас жизнь одного из своих воинов.
ГУР борется за жизнь каждого своего воина
Ни для кого не секрет, что глава ГУР не просто разрабатывает и руководит спецоперациями украинской разведки, но довольно часто принимает в них непосредственное участие.
По словам бойца "Махно", во время одной из операций боец из смежного подразделения попал в плен. Взяв его радиостанцию, побратимы сразу доложили об этом штабу.
Солдаты РФ хотели обменять плененного украинского военного на возможность выйти из окружения живыми.
Что важно понимать, они находились на позициях, координаты которых знало спецподразделение, которое могло ликвидировать их артиллерией.
"Махно" отмечает: идеология ГУР — это думать о каждом человеке и отвоевать каждого человека, бороться за жизнь бойцов.
Буданов никогда не бросает на произвол судьбы своих воинов
Однако ситуация резко изменилась, когда обо всем узнал глава ГУР Кирилл Буданов, который в то время находился на пункте управления.
Он взял радиостанцию и начал переговоры с оккупантами.
По словам “Махно”, шеф украинской разведки быстро нашел правильный подход к россиянам:
Как вспоминает "Махно", слова Буданова имели мгновенный эффект, поскольку солдаты РФ сразу "наложили в штаны", сдались и отдали украинского бойца.
После этого случая воин "Артан" понял, что генерал-лейтенант Буданов — человек с холодным умом, не поддающийся эмоциям.
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