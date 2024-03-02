Как на самом деле Буданов заставил солдат РФ сдаться в плен — видео

Боец подразделения активных действий ГУР МОУ «Артан» с позывным "Махно" в интервью online.ua рассказал о том, как шеф украинской разведки Кирилл Буданов хитростью заставил сдаться в плен российских захватчиков, а также спас жизнь одного из своих воинов.

ГУР борется за жизнь каждого своего воина

Ни для кого не секрет, что глава ГУР не просто разрабатывает и руководит спецоперациями украинской разведки, но довольно часто принимает в них непосредственное участие.

По словам бойца "Махно", во время одной из операций боец из смежного подразделения попал в плен. Взяв его радиостанцию, побратимы сразу доложили об этом штабу.

Солдаты РФ хотели обменять плененного украинского военного на возможность выйти из окружения живыми.

Что важно понимать, они находились на позициях, координаты которых знало спецподразделение, которое могло ликвидировать их артиллерией.

"Махно" отмечает: идеология ГУР — это думать о каждом человеке и отвоевать каждого человека, бороться за жизнь бойцов.

Поэтому сначала командиры сказали: "зачем нам те пид*ры, пусть они отдают нашего бойца, и пусть уходят оттуда", — вспоминает боец "Артан". Поделиться

Буданов никогда не бросает на произвол судьбы своих воинов

Однако ситуация резко изменилась, когда обо всем узнал глава ГУР Кирилл Буданов, который в то время находился на пункте управления.

Он взял радиостанцию и начал переговоры с оккупантами.

По словам “Махно”, шеф украинской разведки быстро нашел правильный подход к россиянам:

Значит так, вы никуда не денетесь. Мы все ваши позиции знаем. Мы сейчас вас накрываем артой, если вдруг что-нибудь с нашим пацаном произойдет. У меня для вас другого варианта нет, что вам предложить: вы отдаете нам нашего человека и сдаетесь в плен. Иначе мы прямо там сейчас все превращаем в пепел и выйти у вас не получится. Это вам сказал генерал Буданов. Знаете такого? Если не знаете, то посмотрите в Интернете. Кирилл Буданов Глава ГУР МОУ

Как вспоминает "Махно", слова Буданова имели мгновенный эффект, поскольку солдаты РФ сразу "наложили в штаны", сдались и отдали украинского бойца.